Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula miércoles 22 de octubre: revisa qué autos descansan en CDMX y Edomex

Los conductores deben verificar el calendario oficial, checar los niveles de calidad del aire y mantenerse atentos a posibles ajustes en las restricciones.
mar 21 octubre 2025 08:50 PM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula restringe la circulación en la Ciudad de México y municipios del Edomex según el holograma, engomado y número de placa.
 (LUIS CORTES/REUTERS)

Si usas tu coche todos los días para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 22 de octubre es importante revisar si tu vehículo tiene restricción de circulación. El programa Hoy No Circula sigue vigente, y no respetarlo puede salirte muy caro.

Publicidad

Qué autos no podrán circular

Según el calendario oficial , deberán permanecer en casa:

Vehículos con holograma 1 o 2.

Autos con engomado rojo.

Placas terminadas en 3 o 4.

Si tu coche cumple con alguna de estas características, lo mejor es dejarlo estacionado para evitar multas y sanciones.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Quiénes sí pueden circular

Podrán transitar libremente:

Vehículos con holograma 0 o 00.

Autos eléctricos o híbridos.

Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

Doble Hoy No Circula

No habrá doble Hoy No Circula este miércoles. No se ha activado contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que el programa se mantiene con sus reglas normales.

Ford sube el precio de los autos producidos en México hasta en 2,000 dólares
Empresas

Más de 8,000 autos Ford están en riesgo de chocar o atropellar a alguien, alerta Profeco

Horario y zonas de aplicación

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas y es obligatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

¿Un carro como prestación laboral? Las empresas saben que tienen que dar este beneficio a sus trabajadores
Carrera

El auto corporativo resiste y se reinventa como símbolo de éxito profesional

Recomendaciones para automovilistas

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa los reportes de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también ayuda a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, verifica si tu auto puede circular. Tu bolsillo y el medio ambiente te lo agradecerán.

Publicidad

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad