Transportistas amagan con "asfixiar" a la CDMX con bloqueos el 29 de octubre

"La FAT anuncia que el próximo miércoles 29 de octubre se hará una movilización masiva de miles de unidades y se bloqueará no solo una avenida -como fue su marcha de hace semanas-, sino que se asfixiará la la CDMX con marchas y bloqueos en las principales vías de comunicación de la capital del país", advirtió la organización en un comunicado.

La FAT acusó al Gobierno de la capital del país de haber cerrado el diálogo para autorizar el ajuste de tarifas, que actualmente tiene como base los 6 pesos por usuario.

"(Llamentamos" que el Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y Héctor Ulises García Nieto, Secretario de Movilidad ya no atienden los acuerdos que la mandataria estatal (Clara Brugada) acepto resolver y otorgar el bono al combustible, y analizar el futuro aumento de tarifa del pasaje de transporte público", añade el comunicado.

La organización, que aglomera a más de 8,000 unidades de transportistas, se quejó que los precios de los combustibles, servicio mecánico, costos de trámites con gobierno continúen aumentando mientras que sus ingresos continúen paralizados desde hace años.

En la zona conurbada del Estado de México ya se autorizó un aumento de 2 pesos al transporte público, pasando de 12 a 14 pesos el pasaje individual.