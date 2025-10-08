CDMX invertirá 250 mdp en camiones recolectores de basura

En conferencia de prensa, Brugada precisó que con el programa “Transforma tu ciudad: cada basura en su lugar”, la capital inicia una nueva etapa en la gestión de residuos que se basa en un esquema de separación en tres categorías y con una meta de reducción de 35% de emisiones contaminantes para 2030.

“Durante muchas décadas la Ciudad de México ha enfrentado este desafío. Hoy solo el 15% de los residuos se separa correctamente. Necesitamos cambiar hábitos, organizarnos mejor y entender que cada residuo que desechamos tiene un impacto directo en el aire, el agua y la tierra”, afirmó la mandataria capitalina.

El gobierno destacó que la estrategia busca fortalecer la infraestructura y la coordinación entre autoridades, alcaldías, trabajadores y ciudadanía, con un enfoque integral de sostenibilidad: desde la separación en origen hasta la valorización de materiales para la construcción y producción de energía.

De tal manera que las metas anunciadas para 2030 de manera concreta son: incrementar en 50% el manejo de residuos inorgánicos; generar más de 400,000 toneladas de composta a partir de residuos orgánicos; y reciclar el 100% de los residuos de construcción y demolición.

La #JefaDeGobierno, Clara Brugada, presentó la campaña "Transforma tu Ciudad, cada Basura en su Lugar", una iniciativa que impulsa la separación responsable de residuos y promueve un cambio profundo hacia una gestión sustentable e integral de los desechos urbanos. — Gobierno de la Ciudad de México, October 8, 2025

Tres categorías de separación

Con el anuncio de esta estrategia todas las viviendas, escuelas, oficinas y comercios de la ciudad deberán cumplir con este modelo, que será acompañado por una campaña masiva de educación y cultura ambiental durante los próximos tres meses.

“Separar correctamente no es una tarea menor. Es el primer paso para cuidar nuestro entorno, reducir la contaminación y avanzar hacia una economía circular, donde los residuos se aprovechen una y otra vez”, explicó Brugada.

El nuevo esquema establece la separación de residuos en tres tipos:

-Orgánicos (restos de comida, jardinería, etc.).

-Inorgánicos reciclables (papel, cartón, vidrio, metales y plásticos).

-Inorgánicos no reciclables (pañales, colillas, desechos sanitarios).

Brugada resaltó que a partir de 1 de enero de 2026 la ciudadanía, trabajadores de limpieza y alcaldías deberán trabajar y reforzar la recolección de residuos según la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013: orgánicos, martes, jueves y sábado; inorgánicos reciclables, lunes, miércoles, viernes y domingos; inorgánicos no reciclables, lunes, miércoles, viernes y domingo; y los de manejo especial y voluminoso, domingo.