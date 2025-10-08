Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Mónica Alegre se perfila como la nueva procuradora ambiental de CDMX

Bióloga por la UNAM, Mónica Alegre será nombrada este 9 de noviembre por el Congreso CDMX como nueva titular de PAOT.
mié 08 octubre 2025 04:10 PM
monica alegre PAOT.jpeg
Mónica Viétnica Alegre González será nombrada como la nueva titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). (Foto: Congreso CDMX)

Mónica Viétnica Alegre González se perfila para ser la nueva titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), dependencia encargada de investigar y atender denuncias por maltrato animal, ruido, construcciones irregulares entre otras.

Fue considerada como la mejor aspirante entre la terna propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de acuerdo con la evaluación realizada por la Comisión de Preservación de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la ciudad.

Publicidad

Al ser entrevistada por las y los legisladores, Alegre González expuso los principales puntos de su propuesta para trabajar desde la PAOT. Entre ellos está colaborar con la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) con información y con el conocimiento del personal de la Procuraduría Ambiental.

Así mismo compartir los resultados de verificaciones realizadas por la PAOT para que puedan ser vinculantes en los procesos de otras dependencias, como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

“Con esto lo que estamos haciendo es evitar que se dupliquen esfuerzos. Es decir, una vez que la Procuraduría tenga (por ejemplo) un estudio de ruido este pueda ser enviado al INVEA, el INVEA los pueda tomar y considerarlos en sus procedimientos”, señaló durante la entrevista realizada el 2 de octubre.

Propuso además realizar un análisis de las denuncias presentadas ante la PAOT por maltrato animal para localizar casos donde se tiene que actuar de forma urgente, mientras en el caso de construcciones ilegales planteó un intercambio de información entre dependencias, pues un problema recurrente en estos casos es que se generen documentos falsos.

El nombramiento de Alegre González será votado en el pleno del Congreso este 9 de octubre, para comenzar un periodo de cuatro años al frente de la PAOT luego de que su titularidad quedara vacante desde octubre de 2024 pues la jefa de Gobierno no había enviado una terna.

Te puede interesar:

El maltrato animal persiste en la CDMX a pesar de que es delito: van 2,936 denuncias este año
CDMX

Aunque es delito, el maltrato animal persiste en la Ciudad de México

¿Quién es Mónica Alegre González?

Es bióloga por la UNAM, con dos décadas de carrera en instancias de gobierno, especializada en temas ambientales y acceso a la justicia ambiental.

Trabajó en la Dirección General de Proyectos Ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (1998-2000), participando en la creación de la red de monitoreo de Calidad del Aire con Mario Molina, mexicano reconocido con el Premio Nobel.

Colaboró también en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), así como la propia PAOT (2007-2013) como subprocuradora, donde de 7,064 denuncias ambientales recibidas se logró la resolución del 83%.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Congreso de la Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad