Autoridades de CDMX controlan fuga en pipa de gas en avenida Tláhuac

Bomberos cerraron la válvula de emergencia de la pipa de gas.

Personal Táctico Operativo realizó el acordonamiento de la zona, informó Protección Civil de la Ciudad de México.

No hubo lesionados ni afectaciones mayores, de acuerdo con la autoridad.

La semana pasada, se registró otra fuga de una pipa de gas en Circuito Interior de la Ciudad de México. También fue controlada.

A finales de septiembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer una serie de nuevas medidas, disposiciones vehiculares y restricciones a la circulación para vehículos que transporten hidrocarburos u otros materiales peligrosos.

En rueda de prensa, la mandataria capitalina afirmó que estas nuevas medidas contemplan límites más estrictos de velocidad, rutas prioritarias, carriles específicos, horarios de tránsito, multas y sanciones.

Brugada dijo que las nuevas disposiciones buscan evitar y prevenir accidentes como el ocurrido el pasado 10 de septiembre en La Concordia, que dejó más de 30 personas sin vida y un centenar de heridos.