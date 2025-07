En el sistema hídrico del Valle de México, las barrancas tienen un papel vital, pues captan y conducen el agua de lluvia que permite la recarga del acuífero, entre otras funciones ambientales. Sin embargo, enfrentan amenazas y retos en materia de restauración y reordenamiento.

Su preservación debe ser prioritaria para la sustentabilidad hídrica de la ciudad, subraya Juan Manuel Núñez, académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad Iberoamericana.

“Hay un reto importante en términos de cómo reordenar esas barrancas, verdaderamente con un enfoque no solamente no contaminar, sino de restaurar, de mejorar la conservación, de hacer una serie de obras de infraestructura que permitan llevar ese drenaje hacia otros lados y no mandarlo directamente hacia esos causes”, comenta el especialista a Expansión Política.

'Tiran toda su basura a la barranca'

En la zona de la Barranca de Echánove, vecinos han detectado y denunciado diversas invasiones: operó un club hípico, así como un bazar para foodtrucks que después fue clausurado al detectarse venta de drogas.

Actualmente hay un taller de reparación para camiones de transporte y cerca de un bajopuente de la Carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 13.5, se instaló un asentamiento irregular de personas.

“Entiendo la problemática que hay detrás, es gente que a lo mejor no está en condiciones de comprar una vivienda, pero eso a su vez es un riesgo porque tiran toda su basura a la barranca, ahora que ha estado lloviendo bastante fuerte hay deslaves y situaciones que sí los ponen en riesgo”, explica David Figueroa.

Este asentamiento fue retirado en 2020, sin embargo, Figueroa afirma que apenas una semana después las personas regresaron y se reinstalaron.

Asentamiento irregular denunciado por vecinos de Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa, en la Barranca de Echánove, un Área de Valor Ambiental (AVA). (Foto: Especial)

El riesgo de los asentamientos irregulares no se limita a personas de escasos recursos en busca de vivienda, pues también hay interés de grandes inmobiliarias para construir en la zona que fue declarada desde 2011 un Área de Valor Ambiental (AVA), afirma el integrante de la Copaco de Lomas de Vista Hermosa.

“Hay un peligro latente de que en cualquier momento un desarrollador se quiera ver muy agudo y construir un edificio es persistente. Como vivimos cerca de Santa Fe, una zona con mucho movimiento económico, en cualquier momento un desarrollador da mordida a alguien, se instala y aquí tendríamos un edificio”, apunta.

Vecinos de Lomas de Vista Hermosa realizaron en abril un recorrido junto con representantes de la alcaldía Cuajimalpa, la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), ambas de la ciudad, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, para mostrar las amenazas que acechan la barranca. Sin embargo las autoridades no han dado seguimiento, señala Figueroa.