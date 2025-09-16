Hoy no circula 16 de septiembre 2025: ¿se suspende el programa en CDMX y Edomex?

Publicidad

CDMX

¿Se suspende el Hoy No Circula este martes 16 de septiembre en CDMX y Edomex?

El programa restringe la circulación de vehículos según la terminación de placa, el holograma y el engomado.
mar 16 septiembre 2025 09:16 AM
El Hoy No Circula busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Este martes 16 de septiembre se celebra en todo el país el Día de la Independencia de México, la fecha más importante para el pueblo mexicano, por lo que algunas personas se preguntan si el programa Hoy No Circula será suspendido en la Ciudad de México y el Estado de México.

Si tienes dudas sobre si podrás circular sin restricciones o quieres evitar una multa en pleno día festivo, sigue leyendo: a continuación te contamos cómo operará este programa en el Valle de México.

Lee: Dónde ver el desfile militar del 16 de septiembre en vivo

¿Se suspende el Hoy No Circula este martes 16 de septiembre?

De acuerdo con información proporcionada vía telefónica por el servicio de Locatel, el programa no será suspendido. Este martes 16 de septiembre, el Hoy No Circula funcionará en sus términos normales.

Según el calendario oficial , este martes no podrán circular:

-Vehículos con terminación de placa 7 u 8

-Autos con engomado rosa

-Vehículos con holograma 1 o 2

Recuerda que los días 15 y 17 de septiembre tampoco se suspendió el programa, así que es mejor no arriesgarse.

Además, durante las fiestas patrias es común que muchas personas quemen pirotecnia en el Valle de México, lo que aumenta los niveles de contaminación y hace inviable levantar la restricción.

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la restricción los siguientes vehículos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni placas terminadas en 7 u 8

¿Doble Hoy No Circula?

Este martes no habrá Doble Hoy No Circula. Esta medida solo se activa en casos de contingencia ambiental, por lo que la restricción será la habitual.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular sin autorización durante el horario restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, equivalentes a 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Desfile cívico militar en conmemoración del 212 aniversario de la independencia de México realizado en el zócalo capitalino.
CDMX

AICM suspenderá vuelos en CDMX por desfile de Independencia: estos son los horarios

Recomendaciones para evitar contratiempos

Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisa los reportes de calidad del aire antes de salir.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Siguiendo estas precauciones podrás trasladarte sin contratiempos y, de paso, contribuir a mantener el aire más limpio en el Valle de México durante estas celebraciones patrias.

