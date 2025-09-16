Hoy no circula 16 de septiembre 2025: ¿se suspende el programa en CDMX y Edomex?

Este martes 16 de septiembre se celebra en todo el país el Día de la Independencia de México, la fecha más importante para el pueblo mexicano, por lo que algunas personas se preguntan si el programa Hoy No Circula será suspendido en la Ciudad de México y el Estado de México.
Si tienes dudas sobre si podrás circular sin restricciones o quieres evitar una multa en pleno día festivo, sigue leyendo: a continuación te contamos cómo operará este programa en el Valle de México.
El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir
Circular sin autorización durante el horario restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, equivalentes a 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.