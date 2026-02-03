Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Gobierno de CDMX prevé que rehabilitación de la Línea 2 del Metro inicie este mes

Se prevé que las obras inicien el lunes 9 de febrero con cierres anticipados, suspensión dominical en estaciones clave y apoyo de unidades RTP.
mar 03 febrero 2026 03:05 PM
Línea 2 del Metro de CDMX será rehabilitada a partir de esta fecha: qué estaciones serán afectadas
La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México está integrada por 24 estaciones y 23.4 kilómetros de vías. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México entrará en una etapa de intervención mayor con una inversión histórica destinada principalmente al mantenimiento.

El Gobierno capitalino informó este martes que de los 1,500 millones de pesos que el Gobierno federal asigno a la capital, de cara a la Copa Mundial 2026, 1,000 millones se concentrarán directamente en la rehabilitación integral de esta línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña y que es considerada estratégica por su alta demanda y por su vulnerabilidad en temporada de lluvias.

Publicidad

Adrián Rubalcava, director del Metro, detalló que las obras abarcarán el tramo que va de estación Tasqueña a estación Zócalo/Tenochtitlan y posteriormente otras estaciones del corredor norte, con intervenciones programadas en estación General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución.

Durante la conferencia, autoridades destacaron que la prioridad será el mantenimiento estructural del sistema. “La mayor parte del recurso se enfoque a temas de mantenimiento”, indicó la Jefa de Gobierno, al señalar que las obras buscan “mejorar las condiciones del sistema de transporte más importante de la ciudad”.

Uno de los rubros principales de trabajo de mantenimiento será la sustitución de cárcamos de bombeo con más de 40 años de antigüedad, ubicados principalmente en zonas como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita.

Lee más:

Inauguración del Tren Interurbano México-Toluca ya tiene fecha: mapa, estaciones y costo del Tren Insurgente
Infraestructura

Inauguración del Tren Interurbano México-Toluca ya tiene fecha: mapa, estaciones y costo del Tren Insurgente

"Con este recurso vamos a tener la oportunidad de renovarlos y dejarlos en óptimas condiciones para otros 40 años”, explicó Rubalcava.

También se informó que se renovará en su totalidad la red contra incendios –38 kilómetros de tubería y 703 gabinetes de hidrantes–, además de bombas Jockey, válvulas, tomas siamesas y cuartos de máquinas.

“La seguridad de los usuarios es prioritaria y por eso esta red se va a renovar completamente”, dijo el director del Metro.

Se informó además que en el sistema de vías se ejecutará rectificación de rieles, compactación de balasto y cambio de durmientes para eliminar vibraciones y saltos en la marcha de los trenes.

“Estos bamboleos y brincos que da el tren son por la necesidad de mejorar y rectificar las vías”, explicó.

Según las autoridades, esta intervención reducirá fallas, prolongará la vida útil de los trenes y permitirá mayor velocidad de operación.

Publicidad

En materia eléctrica y electrónica se informó que se dará mantenimiento mayor a transformadores, rectificadores, cableado, seccionadores e interruptores, además de modernizar señalización, pilotaje automático y mando centralizado.

La estrategia también incluye la instalación de 800 cámaras de videovigilancia. Respecto al material rodante, se informó que también se modernizarán 28 trenes –prácticamente la totalidad de la flota de la línea– con iluminación LED, mejoras en ventilación, rehabilitación de bogies, tarjetas de cabina, kits diferenciales, muelles, pintura y sustitución de asientos.

Se tiene previsto que las obras inicien el lunes 9 de febrero. El director del Metro explicó que habrá ajustes operativos: “Tendríamos un horario normal a la apertura, pero el cierre sería a las 10 de la noche”. Los sábados el cierre será a las 20:00 horas y los domingos se suspenderá el servicio en los tramos intervenidos para realizar trabajos intensivos, explicó.

Te puede interesar:

Obras de modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol
CDMX

Modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol

En una primera etapa, las principales afectaciones se concentrarán en Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

“Estas estaciones serían las que estarían cerradas… el resto de la línea operará de manera normal”, precisó el funcionario. Para mitigar impactos, se habilitará servicio de RTP.

Autoridades señalaron que el plan forma parte de un programa integral de modernización del Metro.

El Gobierno de la Ciudad de México, apuntó Brugada, también buscará dar continuidad a la conclusión de las obras Línea 1 Metro, así como el inicio de trabajos en Línea 3, correcciones estructurales en Línea A, mantenimiento en Línea B y la conclusión de la Línea 12 con apoyo federal.

Publicidad

Tags

Metro Ciudad de México Copa Mundial

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad