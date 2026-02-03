Línea 2 del Metro de CDMX será rehabilitada a partir de esta fecha: qué estaciones serán afectadas

Adrián Rubalcava, director del Metro, detalló que las obras abarcarán el tramo que va de estación Tasqueña a estación Zócalo/Tenochtitlan y posteriormente otras estaciones del corredor norte, con intervenciones programadas en estación General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución.

Durante la conferencia, autoridades destacaron que la prioridad será el mantenimiento estructural del sistema. “La mayor parte del recurso se enfoque a temas de mantenimiento”, indicó la Jefa de Gobierno, al señalar que las obras buscan “mejorar las condiciones del sistema de transporte más importante de la ciudad”.

Uno de los rubros principales de trabajo de mantenimiento será la sustitución de cárcamos de bombeo con más de 40 años de antigüedad, ubicados principalmente en zonas como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita.

"Con este recurso vamos a tener la oportunidad de renovarlos y dejarlos en óptimas condiciones para otros 40 años”, explicó Rubalcava.

También se informó que se renovará en su totalidad la red contra incendios –38 kilómetros de tubería y 703 gabinetes de hidrantes–, además de bombas Jockey, válvulas, tomas siamesas y cuartos de máquinas.

“La seguridad de los usuarios es prioritaria y por eso esta red se va a renovar completamente”, dijo el director del Metro.

Se informó además que en el sistema de vías se ejecutará rectificación de rieles, compactación de balasto y cambio de durmientes para eliminar vibraciones y saltos en la marcha de los trenes.

“Estos bamboleos y brincos que da el tren son por la necesidad de mejorar y rectificar las vías”, explicó.

Según las autoridades, esta intervención reducirá fallas, prolongará la vida útil de los trenes y permitirá mayor velocidad de operación.