Desfile militar del 16 de septiembre 2025 en CDMX: dónde ver en vivo, horario y calles cerradas

AICM suspende actividades

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspenderá despegues y aterrizajes entre las 09:00 y las 14:00 horas, con motivo del Desfile Militar.

La medida responde a instrucciones de la autoridad aeronáutica para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares que se realizarán durante la conmemoración. Una vez concluido el desfile, las operaciones se reanudarán de manera normal.

Qué calles estarán cerradas por el desfile militar en CDMX

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó en sus redes sociales que el desfile iniciará a las 10 a. m., por lo que pasará por las siguientes avenidas:

-Inicia en Campo Marte

-Pasará por Paseo de la Reforma

-Culminará en el Zócalo de la CDMX a las 13 horas

Alternativas viales:

Avenida Presidente Masaryk

Circuito Interior

Eje 1 Norte y Oriente

Avenida Constituyentes

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

¿Dónde ver el desfile militar del 16 de septiembre en vivo?

Si no pudiste ir a las calles del centro de CDMX para verlo, puedes seguir la transmisión en el canal oficial del Gobierno de México . También lo van a transmitir en el canal de Youtube de la Sedena o en las cuentas oficiales de Facebook y Youtube del gobierno de Sheinbaum.

En el desfile participan la Sedena, la Guardia Nacional y la Marina. Estos son los contingentes que habrá:

-El comandante del Desfile en vehículo blindado, escoltado por motociclistas de la Guardia Nacional y la Bandera Monumental.

-Contingente Histórico y Agrupamiento de Regiones Indígenas “Josefa Ortiz Téllez-Girón”.

-Contingente Sistema Educativo Militar “María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador”, con cadetes de los planteles militares.

-Contingente Defensa Nacional “María Manuela Molina”, aquí van integrantes de la Fuerza Aérea y del Ejército.

-Contingente Justicia y Paz “Gertrudis Bocanegra”, en este grupo marchan tropas y cuerpos especializados en seguridad interior, orden público y apoyo en operaciones de paz.

-Obras para el Desarrollo del País “Juana Guadalupe Arcos”, integrado por ingenieros y servicios que realizan infraestructura en el país.

-Contingente Plan DN-III-E y Plan Marina “María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez”, formado por el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con vehículos y equipos de auxilio a la población.

-Contingente Montado “Mariana Rodríguez del Toro”, conformado por escuadrones de caballería y agrupamientos ecuestres.

Cierres en el Metrobús

Algunas estaciones del Metrobús resultan afectadas por el paso del desfile militar. Estas son las modificaciones que habrá en el servicio en varias líneas:

-Línea 1: las estaciones Hamburgo, Reforma y Buenavista no tendrán servicio desde las 8:30 hasta las 14:30. Habrá corridas de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero hasta Insurgentes. Tampoco hay servicio en la ruta Indios Verdes a Publo Sta. Cruz Atoyac.

-Línea 3: solo hay servicio de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz a Cuauhtémoc; no hay servicio de Mina a Balderas.

-Línea 4: la ruta va de Teatro Blanquita a San Lázaro y a Pantitlán y Alameda Oriente. No hay servicio de Buenavista a Hidalgo.

-Línea 7: la ruta irá de Indios Verdes/Hospital Infantil a Gta. Violeta. No hay servicio de Campo Marte a Hidalgo y la ruta Alameda/Tacubaya a París.