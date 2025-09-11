Publicidad

CDMX

AICM suspenderá vuelos en CDMX por desfile de Independencia: estos son los horarios

La medida busca garantizar la seguridad de las maniobras aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana en la capital el martes 16 de septiembre.
jue 11 septiembre 2025 06:02 PM
Desfile cívico militar en conmemoración del 212 aniversario de la independencia de México realizado en el zócalo capitalino.
La suspensión se acordó de manera coordinada entre la AFAC, SENEAM, la Marina, la Sedena y el AICM.

Como cada año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizará un cierre parcial de operaciones durante el Desfile Militar por el aniversario de la Independencia, el martes 16 de septiembre.

Las personas con vuelos programados hacia o desde el aeropuerto Benito Juárez deben tomar previsiones, ya que durante algunas horas no habrá despegues ni aterrizajes.

Como parte de la conmemoración, la Fuerza Aérea Mexicana despliega escuadrones de aviones y helicópteros que sobrevuelan la capital realizando maniobras aéreas de exhibición.

Para garantizar la seguridad de estas operaciones y de los pasajeros, los vuelos comerciales se suspenden de manera temporal.

¿Cómo operará el AICM el 16 de septiembre?

El aeropuerto suspenderá despegues y aterrizajes el martes 16 de septiembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, con motivo del Desfile Militar por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La medida responde a instrucciones de la autoridad aeronáutica para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares que se realizarán durante la conmemoración. Una vez concluido el desfile, las operaciones se reanudarán de manera normal.

Sigue las recomendaciones

Las autoridades exhortan a los pasajeros con vuelos programados el 16 de septiembre a tomar precauciones adicionales. Se recomienda verificar con anticipación el estatus de los vuelos directamente con las aerolíneas, ya que podrían registrarse ajustes en los horarios.

También es aconsejable llegar con suficiente tiempo al aeropuerto para evitar contratiempos, considerar alternativas de transporte en caso de retrasos y mantenerse atentos a los canales oficiales del AICM y de las compañías aéreas para recibir información en tiempo real.

Esta suspensión de operaciones, acordada de manera coordinada entre la AFAC, SENEAM, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y el propio aeropuerto, busca garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares durante el desfile.

