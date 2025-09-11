AICM suspenderá vuelos en CDMX por desfile de Independencia: estos son los horarios

Como cada año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizará un cierre parcial de operaciones durante el Desfile Militar por el aniversario de la Independencia, el martes 16 de septiembre.

Las personas con vuelos programados hacia o desde el aeropuerto Benito Juárez deben tomar previsiones, ya que durante algunas horas no habrá despegues ni aterrizajes.

Como parte de la conmemoración, la Fuerza Aérea Mexicana despliega escuadrones de aviones y helicópteros que sobrevuelan la capital realizando maniobras aéreas de exhibición.

Para garantizar la seguridad de estas operaciones y de los pasajeros, los vuelos comerciales se suspenden de manera temporal.