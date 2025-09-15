Vendedores ambulantes se enfrentan con personal del Gobierno de CDMX en el Zócalo

Al menos dos funcionarios fueron rodeados por comerciantes, derribados y después recibieron puntapiés de varios vendedores al mismo tiempo, mientras el resto del personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Vía Pública se replegó ante las agresiones.

La Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que dos trabajadores fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica ante los golpes recibidos, en tanto ocho funcionarios más con heridas menores no requirieron traslado.

#AlMomento🚨Se reporta pelea entre comerciantes y trabajadores de gobierno en la plancha del Zócalo de #CDMX.



🔴Este lunes se registró un conato de bronca en el Zócalo capitalino luego de que empleados del Gobierno de la Ciudad de México impidieran la instalación de puestos… pic.twitter.com/XaLjXLvisP — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 15, 2025

“Es importante destacar que la instalación de puestos semifijos en la zona representa un riesgo para la movilidad de la ciudadanía, ya que las estructuras y mercancías colocadas en la vía pública pueden ocasionar tropiezos y accidentes durante la gran afluencia que se espera en la Plaza de la Constitución.

“Derivado de estas agresiones, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes con el fin de presentar las denuncias pertinentes y deslindar responsabilidades”, indicó la Secretaría de Gobierno capitalina en un comunicado.