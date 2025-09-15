Publicidad

CDMX

Vendedores ambulantes se enfrentan con personal del Gobierno de CDMX en el Zócalo

Dos trabajadores de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México fueron trasladados a un hospital para su valoración médica. Al menos ocho más resultaron con heridas menores.
lun 15 septiembre 2025 05:30 PM
golpean comerciantes a funcionarios cdmx.jpeg
Vendedores ambulantes que intentaban instalarse sobre la plancha del Zócalo de la CDMX agredieron a golpes a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la ciudad que les pedían retirarse horas antes de la celebración del Grito de Independencia este 15 de septiembre.

Vendedores ambulantes respondieron con golpes y patadas a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México que intentaban retirar a los comerciantes del Zócalo capitalino, previo al concierto y ceremonia del Grito de Independencia que tendrá lugar la noche de este 15 de septiembre.

Al menos dos funcionarios fueron rodeados por comerciantes, derribados y después recibieron puntapiés de varios vendedores al mismo tiempo, mientras el resto del personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Vía Pública se replegó ante las agresiones.

La Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que dos trabajadores fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica ante los golpes recibidos, en tanto ocho funcionarios más con heridas menores no requirieron traslado.

“Es importante destacar que la instalación de puestos semifijos en la zona representa un riesgo para la movilidad de la ciudadanía, ya que las estructuras y mercancías colocadas en la vía pública pueden ocasionar tropiezos y accidentes durante la gran afluencia que se espera en la Plaza de la Constitución.

“Derivado de estas agresiones, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes con el fin de presentar las denuncias pertinentes y deslindar responsabilidades”, indicó la Secretaría de Gobierno capitalina en un comunicado.

