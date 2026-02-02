¿Se suspende el Hoy No Circula este lunes 2 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex?

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
El pasado 8 de enero, el Inegi dio a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que entra en vigor a partir del 1 de febrero de 2026.
Como las multas del Hoy No Circula se calculan en UMAs, el ajuste anual impacta directamente en el monto a pagar.
-Valor de la UMA en 2025: 113.14 pesos
-Valor de la UMA en 2026: 117.31 pesos
La sanción por incumplir el programa ambiental va de 20 a 30 UMAs, dependiendo del criterio de la autoridad.
Con el nuevo valor, las multas quedan así:
-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Es decir, a partir de febrero, violar el Hoy No Circula representará un gasto mayor, por lo que una revisión rápida antes de salir puede marcar la diferencia.
Consejos para evitar contratiempos
Antes de encender el auto, toma en cuenta estas recomendaciones básicas:
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire
-Planea tus trayectos con anticipación
-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo
Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas y corralón; también contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.