CDMX

¿Se suspende el Hoy No Circula este lunes 2 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos según el color del engomado, la terminación de placa y el holograma.
lun 02 febrero 2026 02:58 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos según el color del engomado, la terminación de placa y el holograma.
 (Expansión)

Si tienes pensado usar tu auto este lunes 2 de febrero de 2026 en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene revisar dos veces antes de salir. El programa Hoy No Circula estará vigente y no respetarlo puede costarte miles de pesos, además de tiempo perdido y molestias innecesarias.

Con la actualización de las multas que entra en vigor a partir de febrero , incumplir el programa ambiental será más caro que en años anteriores.

Otro punto importante es que el Hoy No Circula no se suspende este 2 de febrero, a pesar de ser día de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo, por lo que el programa opera con normalidad.

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas para los siguientes vehículos:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 y 2

Si tu automóvil cumple con alguno de estos criterios, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué autos sí pueden circular?

Están exentos de la restricción y pueden transitar con normalidad:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este lunes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México, que forman parte de la zona metropolitana:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, hay que poner especial atención si circulas en Toluca y Santiago Tianguistenco. En estos municipios, el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio de 2025, y las multas comenzaron a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El pasado 8 de enero, el Inegi dio a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que entra en vigor a partir del 1 de febrero de 2026.

Como las multas del Hoy No Circula se calculan en UMAs, el ajuste anual impacta directamente en el monto a pagar.

-Valor de la UMA en 2025: 113.14 pesos

-Valor de la UMA en 2026: 117.31 pesos

La sanción por incumplir el programa ambiental va de 20 a 30 UMAs, dependiendo del criterio de la autoridad.

Con el nuevo valor, las multas quedan así:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Es decir, a partir de febrero, violar el Hoy No Circula representará un gasto mayor, por lo que una revisión rápida antes de salir puede marcar la diferencia.

Consejos para evitar contratiempos

Antes de encender el auto, toma en cuenta estas recomendaciones básicas:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

-Planea tus trayectos con anticipación

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas y corralón; también contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.

