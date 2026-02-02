¿Se suspende el Hoy No Circula este lunes 2 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex?

Si tienes pensado usar tu auto este lunes 2 de febrero de 2026 en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene revisar dos veces antes de salir. El programa Hoy No Circula estará vigente y no respetarlo puede costarte miles de pesos, además de tiempo perdido y molestias innecesarias.

Con la actualización de las multas que entra en vigor a partir de febrero , incumplir el programa ambiental será más caro que en años anteriores.

Otro punto importante es que el Hoy No Circula no se suspende este 2 de febrero, a pesar de ser día de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo, por lo que el programa opera con normalidad.