Autos híbridos bajo lupa en CDMX: quiénes pierden el holograma exento y quiénes lo conservan por tiempo limitado

Qué pasa con los Mild-Hybrid: el Exento ya no aplica

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2026 establece que los autos Mild-Hybrid, también identificados como híbridos de categoría III, ya no pueden obtener el holograma “Exento” en la Ciudad de México. Aunque combinan energía eléctrica y gasolina, el motor de combustión interna es el único que participa en la propulsión.

Bajo estos criterios, el incentivo del Exento queda reservado para los vehículos eléctricos y para los híbridos de las categorías I y II. En el caso de los Mild-Hybrid, la autoridad señala que pueden aspirar al holograma “0” si cumplen con los estándares de emisiones y aprueban la prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo. También pueden obtener el holograma “00” cuando forman parte del listado publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y cumplen con los requisitos de rendimiento y emisiones.

En materia de circulación, estos vehículos quedan sujetos al programa Hoy No Circula según el holograma que porten. Con holograma “0” o “00” permanecen exentos de las restricciones diarias, sabatinas y por contingencia ambiental, salvo disposiciones específicas de la CAMe. A diferencia de otros híbridos, no cuentan con exención en materia de verificación.

La verificación para los Mild-Hybrid es obligatoria y debe realizarse de forma semestral conforme al calendario oficial, definido por el último dígito de la placa y el color del engomado. En unidades nuevas, el holograma “00” permite exentar la verificación hasta por tres semestres posteriores a su obtención.