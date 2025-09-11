CDMX dará apoyos a víctimas de explosión; indaga exceso de velocidad de la pipa

En rueda de prensa, la mandataria capitalina afirmó que, una vez identificadas las familias tanto de fallecidos, como de lesionados, el gobierno de la Ciudad de México les brindará un apoyo económico inicial cuya suma no fue revelada.

Resaltó que este no será el único, ya que dependiendo de las características familiares, o en caso de que los afectados sean jefas o jefes de familia, habrá otro tipo de apoyos económicos, becas o programas sociales.

Añadió que los gastos funerarios de las personas fallecidas correrán a cargo del gobierno capitalino, así como terapias psicológicas y apoyos en medicamentos, material de curación, entre otros rubros.

“Vamos a estar al tanto y apoyando a que se haga justicia, como sabemos (el accidente) ocurrió en una zona limítrofe con el Estado de México y se trata de familia que son la gran mayoría de escasos recursos”, apuntó.

La mandataria capitalina agregó que además se brindará apoyo de transporte a las familias que lo requieran para sus traslados entre su domicilio y los hospitales o el lugar que requieran.

Resaltó que dichos apoyos son independientes a los que la empresa Silza está obligada a brindar como parte de las pólizas de seguros y el pago por los daños causados por la volcadura y explosión de la pipa.

Sobre la empresa, dueña del accidente de La Concordia, la jefa de gobierno,afirmó que su administración ya analiza diseñar un protocolo y nuevas reglas para el traslado de materiales peligrosos y en coordinación con autoridades federales, llevar a cabo una revisión a las unidades que representen un riesgo a la población.

Se investiga exceso de velocidad

Sobre el conductor de la pipa de gas, responsable del accidente, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, afirmó que este se encuentra en estado crítico en el hospital Magdalena de las Salinas y está custodiado por elementos de la Policía de Investigación, por lo que no se le ha podido oficializar su detención hasta que se su estado de salud se lo permita y en su caso determinar su estado jurídico.

La funcionaria señaló que se investiga si fue el exceso de velocidad lo que provocó el accidente.

"En cuanto a la prensa y la volcadura, si está definido, hay diversas líneas de investigación que se están realizando en el lugar de los hechos, trabajan nuestras áreas periciales en materia de criminalística, de química, de diseño, de muy importante, también nuestros peritos en tránsito terrestres'', explicó.

"Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad, efectivamente, esa es una de las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad", señaló.