CDMX

Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa sube a 25

La Secretaría de Salud de Ciudad de México confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, conductor de la pipa siniestrada, así como de Eduardo Romero Armas, quien era conductor de taxi por aplicación.
jue 18 septiembre 2025 11:16 AM
aseguradoras-responden-explosion-la-concor
Una pipa que transportaba gas LP derrapó en el Puente de La Concordia y explotó, dejando muertos y decenas de heridos.

La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, subió a 25.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó en su último reporte que 21 personas aún permanecen hospitalizadas en distintas clínicas y 38 ya fueron dadas de alta.

La dependencia detalló que los últimos fallecimientos ocurrieron en los hospitales Rubén Leñero y Magdalena de las Salinas.

La noche de este jueves falleció Abril Castañeda, de 34 años, y esta mañana tres personas más: María Salud Jaurrieta, de 59 años; Jaime Becerra, de 49, y Jovani Martínez, de 17 años.

La noche del martes pasado, las autoridades reportaron el fallecimiento dos personas más: Fernando Soto Munguía –chofer de la unidad que explotó– y Oswaldo Espinoza Gutiérrez.

Ayer se reportó el fallecimiento de Eduardo Armas Romero, de 30 años, quien laboraba como conductor de Didi

Tanto Soto Mungía, de 34 años, como Espinoza Gutiérrez, de 30 años, fallecieron en el hospital de traumatología "Victoriano de la Fuente Narvaez" del IMSS, en Magdalena de las Salinas.

Fernando Soto Munguía tenía la superficie corporal quemada al 90%. El 11 de septiembre de 2025, se informó que el conductor estaba custodiado, pero no detenido.

Una pipa de gas LP con más de 49,000 litros volcó el 10 de septiembre y explotó en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. El saldo de las personas fallecidas y de heridos se actualiza a diario.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan al exceso de velocidad como posible causa principal del accidente.

“Esa es una de las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, señaló la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

Clara Brugada Ciudad de México

