Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa sube a 25

La dependencia detalló que los últimos fallecimientos ocurrieron en los hospitales Rubén Leñero y Magdalena de las Salinas.

La noche de este jueves falleció Abril Castañeda, de 34 años, y esta mañana tres personas más: María Salud Jaurrieta, de 59 años; Jaime Becerra, de 49, y Jovani Martínez, de 17 años.

❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 21 personas hospitalizadas, 38 personas ya fueron dadas de alta y 25 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/9X0IemvKmF — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 19, 2025

La noche del martes pasado, las autoridades reportaron el fallecimiento dos personas más: Fernando Soto Munguía –chofer de la unidad que explotó– y Oswaldo Espinoza Gutiérrez.

Ayer se reportó el fallecimiento de Eduardo Armas Romero, de 30 años, quien laboraba como conductor de Didi

Tanto Soto Mungía, de 34 años, como Espinoza Gutiérrez, de 30 años, fallecieron en el hospital de traumatología "Victoriano de la Fuente Narvaez" del IMSS, en Magdalena de las Salinas.

Fernando Soto Munguía tenía la superficie corporal quemada al 90%. El 11 de septiembre de 2025, se informó que el conductor estaba custodiado, pero no detenido.