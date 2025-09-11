Tras la explosión de una pipa en Iztapalapa este miércoles 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las familias de las cinco personas fallecidas y los cerca de 90 lesionados.
“Estamos apoyando”, dice Sheinbaum sobre explosión; presentan reporte sobre heridos
Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria federal afirmó que trabajan en equipo con las autoridades de la Ciudad de México para atender a las personas afectadas.
“Hemos estado cercanos y con los equipos junto con la jefa de Gobierno por el lamentable suceso, accidente, que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Han estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita”, comentó la presidenta.
Tras ser cuestionada sobre si van a proceder legalmente en contra de la empresa a cargo de la pipa que explotó, la presidenta dijo que las investigación le corresponden a la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJ).
"Ellos tienen que hacer los peritajes y determinar por qué ocurrió la explosión”, apuntó.
Asimismo, aseveró que es bueno que la empresa participe en el apoyo a las víctimas.
Este 10 de septiembre una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. De acuerdo con Protección Civil, hasta el momento se reportan cinco personas sin vida y cerca de 90 lesionadas, una de ellas se encuentra en estado grave.
Autoridades ofrecen reporte de lesionados
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que en esa institución atendieron a 26 personas.
"El accidente ocurrió muy cerca del Hospital General de Zona 53, en Los Reyes, por eso muchos fueron trasladados inicialmente para allá. De las 26 personas, uno falleció, hubo ya seis altas y actualmente hay 19 hospitalizadas. De éstas, 10 de mayor gravedad están en Magdalena de las Salinas, porque es un hospital especializado en trauma", informó.
Sobre el conductor de la pipa, comentó que recibe atención médica, pero no ofreció más detalles sobre su estado de salud.
"Efectivamente, la persona conductora está siendo atendida en Magdalena de las Salinas, como todos quienes estuvieron en el accidente. Tenemos que ser muy respetuosos en este momento de la privacidad de los estados de gravedad y de la comunicación con las familias", comentó.
Mientras tanto, Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE), señaló que en esa institución hay 32 personas.
"La mayoría no eran derechohabientes, pero de inmediato se brindó la atención correspondiente. De las 32 personas, 16 fueron dadas de alta porque sus lesiones fueron leves y 16 permanecen hospitalizadas. De éstas, cinco están graves con quemaduras que abarcan más del 50 por ciento de la superficie corporal", apuntó.
Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, dijo por su parte que se activó el comando de atención de emergencias.
"En este momento estamos atendiendo todavía 27 pacientes, 10 de ellos en el Rubén Leñero, que es un nosocomio especializado en quemados y cirugía plástica. También tenemos dos menores en el hospital pediátrico Moctezuma y el resto en Balbuena", apuntó.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que atención médica será gratuita.
"Entran a un hospital público y es gratuita la atención. Ya todo lo que tiene que ver con acciones derivadas de la Fiscalía, de reparación del daño, etcétera, pues ya entra a la empresa", expresó.