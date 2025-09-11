“Estamos apoyando”, dice Sheinbaum sobre explosión; presentan reporte sobre heridos

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria federal afirmó que trabajan en equipo con las autoridades de la Ciudad de México para atender a las personas afectadas.

“Hemos estado cercanos y con los equipos junto con la jefa de Gobierno por el lamentable suceso, accidente, que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Han estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita”, comentó la presidenta.

Tras ser cuestionada sobre si van a proceder legalmente en contra de la empresa a cargo de la pipa que explotó, la presidenta dijo que las investigación le corresponden a la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJ).

"Ellos tienen que hacer los peritajes y determinar por qué ocurrió la explosión”, apuntó.

Asimismo, aseveró que es bueno que la empresa participe en el apoyo a las víctimas.

Este 10 de septiembre una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. De acuerdo con Protección Civil, hasta el momento se reportan cinco personas sin vida y cerca de 90 lesionadas, una de ellas se encuentra en estado grave.