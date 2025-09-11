Explosión de pipa en Iztapalapa en vivo: actualización de número de muertos y lesionados

Una pipa de gas LP que transportaba más de 40,000 litros circulaba por la incorporación de la Calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera México-Puebla, en dirección a Los Reyes La Paz, cuando presentó una fuga que, por un chispazo, provocó primero un incendio. Minutos después, el fuego alcanzó la cisterna y generó una fuerte explosión que afectó vehículos en la parte baja y superior del puente.

La explosión dejó 18 personas lesionadas, algunas con quemaduras de segundo y tercer grado. Cinco fueron trasladadas en helicópteros Cóndor para atención médica especializada. Hasta el momento no se reportan muertes.

La emergencia movilizó a cuerpos de seguridad y provocó la suspensión temporal de varios servicios de transporte en la zona: la Línea A del Metro (estación Santa Martha), el Trolebús Elevado, la ruta Chalco–Santa Martha, y la Línea 2 del Cablebús.

El saldo preliminar incluye 18 vehículos dañados y una motocicleta incendiada. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, supervisan la atención de los afectados y la zona del siniestro.

Con información de David Santiago