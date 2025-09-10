Familias de heridos por explosión de la Concordia pasan horas en incertidumbre

El familiar de Erick Acevedo Romero, quien conducía un microbús de la ruta 14 con destino al paradero de Santa Martha, relató a Expansión Política que al momento de la volcadura de la pipa, la unidad de su familiar y sus pasajeros quedaron atrapados, primero por la columna de gas y posteriormente por las llamas.

Comienza el traslado de otros pacientes desde el hospital Juan Ramón de la Fuente hacia hospitales del IMSS e ISSSTE.



📹: David Santiago pic.twitter.com/2WwdnGpv6f — Expansión (@ExpansionMx) September 11, 2025

Tras varios minutos de permanecer afuera del Hospital General de Iztapalapa, los médicos le comunicaron que el conductor del microbús fue trasladado al hospital José María Morelos y Pavón del ISSSTE, ubicado en el municipio de los Reyes de La Paz, Estado de México.

“Nos dicen que mi familiar está allá, a ver si ahí sí está, porque nos traen de un lado para el otro”, afirmó el familiar.

Una decena de conocidos de esta persona comenzó a organizarse para trazar la ruta para llegar y abordar sus vehículos y dirigirse a Los Reyes.

Sin ofrecer mayores detalles, dado que tampoco contaban con información, elementos de la policía de la Ciudad de México que resguardaban el acceso a la zona de urgencias del Hospital General de Iztapalapa, anunciaron a algunas personas que preguntaron por afectados por la explosión que una mujer aún sin identificar fue trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación vía aérea y un menor de edad al Hospital Pediátrico de Tacubaya, lo que avivó la incertidumbre de quienes ahí se encontraban.

Mientras el caos prevalecía al exterior del Hospital Juan Ramón de la Fuente, ambulancias de distintas dependencias, capitalinas y federales, así como privadas, entraban y salían de la zona de urgencias, sin mayor información sobre ingresos o traslados hacia otros hospitales.

Autoridades lograron controlar el fuego en el Puente la Concordia. (Foto: Cuartoscuro)

Habitantes de Iztapalapa se solidarizan

De acuerdo con autoridades capitalinas, 12 lesionados por la explosión fueron trasladados al Hospital General de Iztapala, y ante el arribo de varios familiares y conocidos de las víctimas, algunos habitantes de esta demarcación se solidarizaron con los afectados y ofrecieron apoyos.

Es el caso de Esmeralda Juárez Medina, quien se enteró de la emergencia a través de las noticias y por redes sociales, por lo que decidió acudir a una tienda de autoservicio a comprar botellas de agua para repartirlas entre quienes vivían la incertidumbre por conocer información sobre sus familiares.

“Me gusta compartir y ayudar a las personas, yo trabajo lejos, yo vivo aquí adelante, mi mamá estaba preocupada porque yo pasaba por ahí (La Concordia)”, afirmó Daniel Alberto Montoya, quien también es habitante de Iztapalapa y ofreció a familiares de heridos apoyo en medicamentos, material de curación, traslados en ambulancia con sus recursos, así como café y pan.

Daniel Alberto Montoya, también es habitante de Iztapalapa y ofrece a familiares de heridos por la explosión, apoyo en medicamentos, material de curación y traslados en ambulancia con sus recursos.



📹: David Santiago pic.twitter.com/ZuiAB83xlv — Expansión (@ExpansionMx) September 11, 2025

“Cuenten conmigo, yo solamente soy un ciudadano de aquí de Iztapalapa, me dedico a hacer donaciones con mis propios recursos, cuenten con el recurso, yo se los proporciono de todo corazón”, dijo en voz alta.

Conforme pasaron las horas arribaron más personas para repartir galletas, café, agua y sándwiches.

El Gobierno de la Ciudad de Méixco actualizó la cifra de lesionados a 90, 13 de ellos ubicados en el Hospital Juan Ramón de la Fuente y la mayoría ya canalizados a otros hospitales para su atención especializada. Cinco personas perdieron la vida.