CDMX

Hoy No Circula 11 de diciembre 2025: qué autos no podrán salir en CDMX y Edomex este jueves

El programa vehicular busca mejorar la calidad del aire y disminuir la exposición de la población a contaminantes dañinos.
jue 11 diciembre 2025 03:02 AM
El Hoy No Circula restringe la circulación vehicular para reducir la contaminación en el Valle de México. (YURI CORTEZ/AFP)

Si tienes planeado usar tu coche este jueves 11 de diciembre en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que debes hacer es confirmar si puedes circular. Incumplir el programa Hoy No Circula puede costarte una multa considerable, así que conviene revisar las restricciones antes de salir.

La medida estará vigente en toda la capital y en varios municipios mexiquenses, como parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial , deben quedarse sin circular:

-Vehículos con engomado verde

-Autos con placas terminadas en 1 o 2

-Vehículos con holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta o viajes compartidos.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos del programa:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Para este jueves no hay contingencia ambiental, así que solo aplica la restricción habitual.

Municipios del Edomex donde opera el programa

El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. Las multas empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

Ignorar la medida puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa oscila entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

-Consulta el calendario oficial antes de salir.

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.

-Planea tus trayectos con anticipación.

-Verifica qué restricción aplica a tu vehículo según su holograma y terminación de placa.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones: también ayuda a mejorar la calidad del aire. Antes de encender el motor, revisa placas, engomado y holograma. Una verificación rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y contribuir al bienestar de millones de personas en el Valle de México.

