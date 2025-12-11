Hoy No Circula 11 de diciembre 2025: qué autos no podrán salir en CDMX y Edomex este jueves

Si tienes planeado usar tu coche este jueves 11 de diciembre en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que debes hacer es confirmar si puedes circular. Incumplir el programa Hoy No Circula puede costarte una multa considerable, así que conviene revisar las restricciones antes de salir.
La medida estará vigente en toda la capital y en varios municipios mexiquenses, como parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. Las multas empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por incumplir?
Ignorar la medida puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa oscila entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que la imponga.
-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.
-Planea tus trayectos con anticipación.
-Verifica qué restricción aplica a tu vehículo según su holograma y terminación de placa.
Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones: también ayuda a mejorar la calidad del aire. Antes de encender el motor, revisa placas, engomado y holograma. Una verificación rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y contribuir al bienestar de millones de personas en el Valle de México.