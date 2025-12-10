Hay nuevas placas para autos en CDMX: son conmemorativas para el Mundial 2026 y solo son para algunos

Brugada indicó que desde enero se podrán adquirir de manera virtual las placas con un costo de 1,500 pesos y a partir de febrero comenzará la entrega. Aclaró que es solo una opción a elegir para quienes adquieran un auto nuevo o busquen reemplacar su vehículo y deseen elegir esta placa de edición limitada, no es obligatorio.

“No es un reemplacamiento de la ciudad, es una placa conmemorativa por el Mundial. (…) El recurso que se obtenga va a ser para movilidad, movilidad sustentable como es el modelo de ciudad que queremos”, afirmó.

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, detalló que quienes adquieran esta placa conmemorativa para reemplacar un vehículo ya registrado en la Ciudad de México solo deberán pagar los 1,500 pesos, sin embargo, si el vehículo está registrado en otra entidad del país sí deberán cubrir el costo de baja de la placa original.

La placa solo estará disponible para autos y camionetas, no se expedirá para motocicletas.

El funcionario indicó que espera que incremente el registro de vehículos en la capital, pues para 2026 se propone incrementar de 250,000 a 638,000 pesos el valor de factura de los vehículos que pueden exentar el pago de la tenencia en la capital.

“Esto va a incentivar mucho que la gente esté contenta de emplacar, de tener sus placas aquí en la ciudad y en general creemos que es un beneficio que nos va a ayudar a tener un mejor control vehicular, mejorar la seguridad pública, tener una estrategia de movilidad”, sostuvo de Botton.

Recordó además que durante el próximo año las personas podrán tramitar aún su licencia de conducir permanente por un costo de 1,500 pesos. Detalló que ya se expidieron 1.5 millones de documentos.

“Licencia permanente fue un programa muy exitoso, con mucha aceptación de parte de la ciudadanía: esperábamos emitir un millón de licencias al final de este año y hoy en día ya llevamos más de millón y medio. Lo hemos hecho reduciendo el tiempo (de espera) 40%”, apuntó De Botton.