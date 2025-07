"La vivienda no es un lujo": jóvenes batallan para tener un lugar para vivir en CDMX

Entre los requisitos que exigen quienes arriendan su propiedad está el pago inicial de hasta tres meses de rentas por adelantado, pólizas jurídicas y comprobar ingresos por hasta tres veces el alquiler mensual.

“En algunos casos incurre a fenómenos de discriminación. Por ejemplo, que no te renten si eres de la comunidad LGBT o que no te renten si eres madre soltera o que no te renten porque tienes mascotas”, señala la académica de la UNAM.

Si rentar es difícil, para la mayoría de las y los jóvenes comprar un departamento o una casa en la capital podría parecer imposible ante la escasa oferta de vivienda accesible.

González Loyde señala que además de una baja producción de vivienda social, la poca que sí se construye ha tendido a levantarse en alcaldías de la periferia como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, cuando la mayor demanda está al centro de la ciudad.

En contraste la alcaldía Benito Juárez tuvo una alta producción de vivienda durante la última década pero dirigida al sector medio y residencial.

“Cuando el gobierno decide que se puede producir más vivienda en un suelo determinado automáticamente este suelo vale más y por lo tanto, si el suelo vale más, la vivienda va a valer más y no va a ser asequible”, detalla la especialista en Desarrollo Urbano.

Se desmitifican los planteamientos de que si se produce más vivienda, con eso se soluciona el problema de accesibilidad. La vivienda no funciona así. Rosalba González Loyde, especialista en Desarrollo Urbano.

Quienes pueden comprar actualmente vivienda en la ciudad son principalmente parejas con ingresos en conjunto de entre 60,000 y 100,000 pesos al mes, quienes destinan alrededor de 20,000 a 36,000 pesos para el pago de su hipoteca, señala Fernando Soto-Hay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil.