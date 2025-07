“Yo no heredé mi casa, la construí con años de trabajo. Vengo de una familia humilde —mi padre era ferrocarrilero— y todo lo que tengo lo he conseguido por mí misma. Ahora lo que busco es conservar ese patrimonio y que se convierta en mi pensión para sobrevivir”, explica.

En medio del debate sobre la gentrificación en la CDMX, Magdalena rechaza tajantemente la narrativa que pone en la mira a las plataformas digitales por encarecer la vivienda en la capital.

El pasado 4 de julio se realizó una manifestación en las colonias Roma y Condesa en contra de la gentrificación y en defensa del derecho a una vivienda asequible en toda la Ciudad de México.

Entre las consignas, destacó la denuncia de que habitantes locales han sido desplazados por la llegada masiva de extranjeros y “nómadas digitales” desde la pandemia de Covid-19.

Otro de los reclamos fue la pérdida de comercios tradicionales, reemplazados por cafeterías, restaurantes y tiendas dirigidas al público extranjero. Como consecuencia, denunciaron, muchos menús ya se encuentran en inglés y los precios aumentaron, lo que impactó directamente en el poder adquisitivo de los residentes.

La marcha contra la gentrificación en la CDMX se llevó a cabo el viernes 4 de julio. (Foto: Facebook Jona Palacios )

Algunos de los manifestantes culparon a la plataforma Airbnb de ser los principales generadores de la expulsión de locales.

Para la anfitriona de Coyoacán, el aumento de las rentas no está directamente vinculado con los anfitriones. "Yo no me explico cómo pudiéramos ser nosotros los causantes de la gentrificación cuando la mayoría de mis huéspedes son mexicanos”, dice.

De acuerdo con Airbnb, en 2024, seis de cada 10 reservaciones en la plataforma fueron hechas por viajeros nacionales. "Muchas de estas visitas responden a eventos culturales, deportivos o de salud", señala.