Campamento de migrantes en Vallejo enfrenta al Gobierno CDMX y Poder Judicial

Promesas no cumplidas

En medio de la disputa están migrantes como Karen, venezolana de 24 años, quien lleva siete meses en el campamento de Vallejo y desconoce cuánto tiempo más pueda vivir ahí.

“Nos dieron un amparo y con eso nos pudimos resguardar, pero quién sabe hasta cuándo nos vaya a durar”, comparte.

La joven se resiste a ir a un albergue pues considera que las autoridades de la ciudad han hecho promesas a los migrantes que no se han cumplido.

“Prometieron que iban a ayudar con los trámites de migración para quedarse en México o con un vuelo a quienes quisieran regresar a Venezuela, fue una farsa porque no lo hicieron. Mucha gente se fue al albergue hace más de un mes y todavía es la hora que no los han ayudado a retornar, ni hacer papeles, ni nada”, dice.

Además de las constantes inundaciones que sufren en el campamento de Vallejo durante la temporada de lluvias, cuando a los migrantes les ha tocado sacar el agua de sus ‘ranchitos’ con cubetas y escobas, a Karen le preocupa mucho más la hostilidad de algunas personas.

“Hay vecinos que nos dicen ‘váyanse para su país, este país no les pertenece’. Todos somos seres humanos, no porque este sea tu país tú me vas a venir a humillar o pisotear porque tú y yo somos de carne y hueso”, asegura la joven.

Karen, joven venezolana de 24 años, ha rechazado ir a uno de los albergues habilitados por el Gobierno CDMX y prefiere quedarse en el campamento migrante en Vallejo. (Foto: Shelma Navarrete)

Vecinos de la colonia Vallejo no se han detenido en mostrar su insatisfacción. El 15 de mayo pasado, realizaron un bloqueo frente a las oficinas del Instituto Federal de la Defensoría Pública para reclamar por la obstaculización del retiro de migrantes.

Antes, lograron la cancelación de un nuevo albergue que se pretendía instalar en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco.

Como una opción de reubicación se propone un nuevo proyecto en la calle Peralvillo, en la colonia Morelos, el cual se ha recibido con rechazo tanto de capitalinos como de la propia alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de Vega.

“Lo hicieron a espaldas de la comunidad y también a espaldas de la alcaldía. (…) Hacer un refugio improvisado, sin condiciones mínimas en un inmueble abandonado por años, en una zona con problemas graves de hacinamiento, de movilidad, de seguridad y de servicios colapsados, no solo es irresponsable, es muy peligroso”, criticó la alcaldesa.