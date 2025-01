Albergues, padrón y programas, la estrategia de atención a migrantes en la CDMX

Según los datos recabados por la CDMX, entre 3,000 y 4,000 migrantes permanecen en campamentos de Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, aunque esta cifra varía diariamente debido al constante flujo migratorio.

El funcionario subrayó la importancia de garantizar condiciones dignas para las personas migrantes, como acceso a seguridad, agua y alimentos, evitando que vivan en las calles. Para ello, el gobierno busca trasladar a esta población a 13 albergues administrados por organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno, a fin de que reciban una mejor atención.

La medida también tiene como objetivo liberar espacios públicos ocupados por campamentos improvisados, como la plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez, que en meses pasados generó conflictos con los vecinos.

"Es muy complejo privar al resto de la población del uso de espacios públicos por la estancia de campamentos de personas en movilidad humana, entonces pues eso es nuestra primera prioridad de atención durante el primer trimestre del 2025” . Temístocles Villanueva, encargado de la movilidad humana y migrantes en la CDMX.

En los campamentos de La Soledad, Vallejo y la Central de Autobuses del Norte, varios migrantes iniciaron negocios como barberías, estéticas, salones de belleza, reparación de celulares y venta de comida, entre otros giros con los cuales buscan obtener ingresos.

Algunos migrantes ofertan cortes de cabello, colocación de uñas y pestañas, pero también hay venta de cigarrillos, abarrotes y comida (David Santiago)

No obstante, el funcionario asegura que el traslado de los migrantes tiene dos objetivos: ofrecerles una mejor fuente de ingresos y garantizar su seguridad.

“No buscamos despojar a ninguna persona de su empleo, pero no en los campamentos. Inclusive, me atrevo a decir que muchos de estos comercios, por la información que he logrado recabar, pues son víctima de extorsión de grupos delincuenciales,” advierte.

Temístocles Villanueva también anuncia que en próximos días comenzarán con una actualización del Padrón de Huéspedes de la Ciudad de México, sitio en el cual cada migrante podrá registrarse y, de esta manera, acceder a servicios de salud, educación y programas sociales.

“Con este registro se puede brindar una identificación que sea funcional dentro de la Ciudad de México, que sea reconocida por las autoridades del gobierno” apunta.

El funcionario descarta tajantemente que en el traslado a los migrantes hacia albergues se vaya a utilizar la fuerza pública o la violencia, ya que la capital, enfatiza Villanueva, mantendrá el estatus de “Ciudad Santuario”, ya está establecido en la constitución local.

Raúl Torres, diputado migrante e integrante de la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, celebra el anuncio de la política de atención a migrantes frente a las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque también destaca la necesidad de un enfoque integral y colaboración entre niveles de gobierno y sectores sociales para abordar el fenómeno migratorio.

El panista dijo que la autoridad local deberá dar a conocer cuales serán los ejes de acción para la atención a los migrantes que sean retornados, ya sea connacionales o de otras nacionalidades.

“Necesitamos crear un fondo para el migrante en retorno. La doctora (Claudia) Sheinbaum anunció 2,000 pesos (para cada deportado), esos 2,000 pesos no alcanzan ni aquí ni allá, no es posible que un beneficiario de Jóvenes Construyendo en Futuro gane más que un deportado, mínimo homologar lo que tenemos” asegura.