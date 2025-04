¿Por qué los vecinos rechazan el albergue para migrantes en la Nueva Santa María en CDMX?

En diciembre pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el traslado a albergues de alrededor de 3,000 personas migrantes que, hasta ese momento, se encontraban en campamentos instalados en calles de la capital.

La reubicación de migrantes se haría durante el primer trimestre del año, sin embargo, el compromiso de la morenista no se ha concretado, pues encontró oposición vecinal, principalmente en Azcapotzalco.

Un rechazo similar se dio el mes pasado ante el cierre del Centro Gerontológico CNMAIC Vicente García Torres, en la colonia San Álvaro de la misma alcaldía, pues corrió el rumor entre los residentes sobre la intención de instalar un albergue migrante en ese sitio.

“Aquí respetamos a los mayores. No al cierre del CNMAIC Vicente García Torres para convertirlo en un albergue para migrantes”, se exponen carteles colocados en casas de la colonia y en cuentas vecinales en redes sociales.

Preocupación ante presencia de migrantes

Los cuerpos de dos personas fueron descubiertos el 11 de abril tras el retiro -en marzo- de un campamento migrante que se había instalado en un pequeño parque ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la zona de 100 Metros, cerca de la Central de Autobuses del Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que la decisión de retirar el campamento –que se mantenía en el sitio desde 2023– fue tomada por el Gabinete de Seguridad ante indicios de la operación de una célula criminal en el punto.

El 11 de abril elementos de la policía capitalina realizaron el hallazgo de dos cuerpos enterrados en donde anteriormente estuvo el campamento migrante en la Avenida 100 Metros, alcaldía Gustavo A. Madero. Uno de los cuerpos podría pertenecer a un hombre de origen colombiano reportado como desparecido el pasado 25 de febrero. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

“Tenemos información de que había una célula criminal que operaba en este campamento, esa fue la razón que justificó que en el ámbito del Gabinete de Seguridad liderado por la jefa de Gobierno se determinara que pudiéramos hacer la limpieza, el retiro de ese campamento (...) Cuando se retira el campamento efectivamente obtuvimos información de parte de los mismos familiares (de una de las víctimas) de que podía encontrarse ahí un cuerpo”, informó la fiscal el 23 de abril.

Las dos personas murieron por traumatismo craneoencefálico, pero solo una de ellas ya fue identificada de origen colombiano. Familiares de la víctima habían denunciado su desaparición dos meses atrás.

Rocío Zavala, vecina de la Nueva Santa María, comenta que existe preocupación por la instalación de un albergue migrante ante la posibilidad de un incremento de inseguridad en esa zona, así como la falta de protocolos para atender a las personas en tránsito.

“A nosotros nos preocupa que nos vengan a quitar nuestra tranquilidad, no contamos con la infraestructura necesaria y tenemos temor porque no hay un protocolo bien llevado de los migrantes; ni siquiera sabemos quiénes son, qué características tienen como individuos, no queremos alterar nuestra sociedad. No queremos tener en nuestra comunidad ni asaltos ni gente con drogas”, señala una vecina.