Niños y niñas migrantes buscan un nuevo futuro en su paso por México

Decenas de tiendas de campaña llenan la Plaza Giordano Bruno, espacio que migrantes –principalmente de Haití y Honduras– han convertido en un albergue improvisado a tan solo unos pasos de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la Ciudad de México.

La Plaza Giordano Bruno ha sido denominada "La pequeña Haití” por ser el refugio improvisado de migrantes provenientes de ese país. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Georgina Zepeda lleva sólo cinco días en una de esas tiendas de campaña con tres de sus hijos: una adolescente de 16 años, una niña de tres y un niño de dos años.

Madre soltera, salió hace tres meses de Tegucigalpa, Honduras, después de ser expulsada por una banda de Maras de su casa, desde donde vendía tortillas para mantener a su familia.

“Me pedían el impuesto de guerra, 200 lempiras diarias. A veces no vendía tortillas y no podía pagar, entonces me tocaba llevar a mis hijos a recoger leña para poder pagar y a mis hijos les daba tortillas nada más, me cansé”, cuenta Georgina.

Sus dos pequeños hijos juegan entre las tiendas de campaña, trepan en biciestacionamientos y jardineras, pierden sus sandalias mientras corren para mostrar a su madre una flor que acaban de cortar y sonríen cuando una persona se acerca para darles un dulce.

“No entienden que estamos migrando, para ellos todo es nuevo pero sé que esto les va a marcar la vida a ellos”, afirma su madre.