Las prioridades del Congreso de CDMX en 2025: leyes clave, polémicas y rezagos pendientes

Polémicas legislativas: corridas de toros, aborto y eutanasia

Las y los legisladores tienen pendiente resolver iniciativas sobre temas polémicos. La más próxima es la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos, una iniciativa ciudadana respaldada por 27,000 ciudadanos sobre la cual tendrían que votar a más tardar el próximo 11 de marzo.

Sin embargo, el coordinador del PVEM, Jesús Sesma, ha advertido una intención de retrasar la discusión. El Verde junto a Morena y PT podría votar la iniciativa sin necesitar de la oposición, sin embargo, ninguno de estos dos últimos partidos se ha pronunciado.

“Hago un llamado a todos, no nada más al PAN, al PRI, a Morena, al PT, a Movimiento Ciudadano, a las asociaciones. Si lo votan en contra no está mal, pero que lo digan; quiero que la ciudadanía sepa quién utiliza el tema de bienestar animal para una retórica política de la cual nada más sacan jugo en épocas electorales y no ejercen en los momentos críticos”, llamó Sesma.

La iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal, propuesta por la legisladora morenista, Yuriri Ayala, causó divisiones incluso dentro de Morena, por lo que fue retirada en noviembre de 2024, un día antes de que se votara en el pleno.

Movimiento Ciudadano (MC) impulsa otra iniciativa controversial: en octubre de 2024 retomó la propuesta de reforma para permitir que en la Ciudad de México las personas con enfermedades terminales o con lesiones permanentes y dolorosas puedan recurrir a la eutanasia.

“La eutanasia es una necesidad ya cuando nuestra población se está haciendo cada vez más grande, tenemos que discutir esta propuesta; las corridas de toros es un asunto que ya se encuentra reconocido en la Constitución y el aborto tenemos que hablar de esta propuesta que es un tema de salud pública”, señala Royfid Torres, coordinador de MC.

El legislador de la bancada naranja considera que el Congreso local no debe rehuir a discutir y analizar temas polémicos.

“Son temas obligados que ya debemos discutir. Es una agenda de derechos, es una agenda progresista y la ciudad siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en estos temas”, apunta.

Designaciones ¿sin cuestionamientos?

El Congreso debe nombrar a las personas titulares de diversos cargos. Tras críticas de la oposición por los perfiles elegidos para la Fiscalía de la CDMX y el Comité de Evaluación de aspirantes judiciales, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, resaltó que las ideologías de cualquier índole no deben ser motivo para desestimar la trayectoria de personas que buscan contender a un cargo.

“Me parece lamentable que ante la falta de propuestas que ayuden a la gente, pues se dediquen a descalificar. Sería muy lamentable que se convirtieran en el grupo parlamentario del no y no”, afirma Bravo.

Gobierno central, el mejor 'legislador'

El politólogo y experto en temas legislativos, Fernando Dworak, considera que el Poder Ejecutivo es el mejor "legislador", ya que muchas propuestas que provienen de los diputados no pasan el filtro de las comisiones o simplemente quedan en el olvido por dar prioridad a otros temas de coyuntura o de interés de las bancadas y del propio gobierno central.

“El poder ejecutivo es el mejor legislador de todos los congresos porque tiene la capacidad técnica para presentar iniciativas sólidas y de interés común. En gobiernos y congresos de mayoría se tiene que ver qué tanto de la agenda de gobierno es aprobada y si es aprobada ¿qué tanto es modificada?” dice.

El especialista considera que, independientemente de las mayorías en el Congreso, el papel de la sociedad civil y de la población es vigilar el trabajo parlamentario.

“No interesa cuantas iniciativas se presentan, yo creo que la mayor parte es relleno, también hay que ver qué se aprueba y en qué términos se aprueban estas leyes”, agregó.