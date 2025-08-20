Policía mata a un joven con un disparo en la cabeza en CDMX: ¿qué se sabe del caso?

¿Qué pasó en Fray Servado?

En el video se observa una riña protagonizada por dos jóvenes motociclistas y dos elementos de la SSC-CDMX, uno de ellos queda en el piso y dispara contra el joven de 21 años por la espalda, por lo que fue trasladado a una unidad médica en donde murió.

La riña ocurrió sobre la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

La avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, lugar donde ocurrieron los hechos. (Foto: Google Maps)

El acompañante de la víctima solicitó ayuda al mismo tiempo que intentó reanimar al joven, quien recibió el disparo de arma de fuego en la cabeza.

“Los hechos ocurrieron en un punto de revisión cuando los tripulantes de una unidad, quienes eran sujetos de un control preventivo, se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los uniformados; derivado de dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados”, detalló la dependencia capitalina en una tarjeta informativa.

La Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría mantiene estrecha coordinación y colaboración con la @FiscaliaCDMX para integrar la carpeta de investigación por los lamentables hechos ocurridos esta tarde en la avenida Fray Servando Teresa de Mier en @A_VCarranza . El… — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 20, 2025

¿Qué dice la ley sobre defensa propia?

Debido a que algunos usuarios apelan a que el policía actuó en legítima defensa, hay que recordar que está estipulado en el Capítulo V del Código Penal para la CDMX, sobre las causas de exclusión del delito. En el inciso B del artículo 29 establece como legítima defensa lo siguiente:

B.- Habrá causas de justificación, cuando: I.- (Legítima defensa).- "Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación".

"Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión".

El policía fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica; además, personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en las indagatorias que deriven de los hechos.