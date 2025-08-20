Detienen a 13 involucrados en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Quién era Ximena Josefina Guzmán Cuevas

Fue licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, y obtuvo el grado de Maestra en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales) en París, Francia.

Entre 2008 y 2010 se desempeñó como servidora pública en la entonces Delegación Iztapalapa, donde ocupó primero el cargo de Enlace y posteriormente el de Coordinadora de Desarrollo Educativo.

En octubre de 2012 se integró como Enlace en la Delegación Miguel Hidalgo, función que desempeñó hasta marzo de 2013. Posteriormente, entre abril de 2013 y septiembre de 2015, fue Subdirectora de Seguimiento y Análisis de los Compromisos del entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A partir de octubre de 2015 mantuvo estrecha relación con Clara Brugada, quien la siguió en la Asamblea Constituyente y sus dos periodos como alcaldesa de Iztapalapa de 2018 hasta noviembre de 2023.

Ximena Guzmán fue coordinadora de la agenda pública y privada de Brugada desde la precandidatura, candidatura y una vez asumida la jefatura de gobierno. También se encargaba de dar el visto bueno a las giras de la mandataria.

José Muñoz Vega

Fue licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. De acuerdo con su perfil curricular, inició su trayectoria como analista colaborador en diversas instancias legislativas y académicas.

Entre 1991 y 1994 se desempeñó como asesor en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Posteriormente, entre 1994 y 1996, colaboró en el Centro de Estudios Urbanos. En 1997, fue asesor en el Ayuntamiento de La Paz, en el Estado de México.

A partir del año 2000, comenzó una colaboración directa con Clara Brugada, actual jefa de Gobierno electa. Entre 2000 y 2003, fungió como asesor en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, periodo en el que Brugada ocupó una diputación por Iztapalapa.

Desde entonces, se mantuvo como parte de su equipo cercano, ocupando cargos como coordinador de asesores y asesor en la Cámara de Diputados federal, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y, más recientemente, en la alcaldía Iztapalapa y Jefatura de gobierno.

