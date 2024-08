Para Rosales, hasta el momento el Instituto de Planeación ha sido tratado como un apéndice de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

“Nunca se le ha considerado como un verdadero Instituto de Planeación y Desarrollo, nunca han quedado claras las metas de combate a la pobreza, a la desnutrición, en materia de salud y de empleo, entre muchas otra y dejarlas plasmadas en este gran instrumento que es el Plan de Desarrollo”, advierte.

El nombramiento de una nueva persona al frente del Instituto de Planeación deberá ser uno de los primeros pendientes a resolver por la nueva legislatura del Congreso de la CDMX, que comenzará el 1 de septiembre.

Es responsabilidad estrictamente del Congreso la selección de la persona titular, que no se haya elegido es porque el Congreso no ha hecho su trabajo y la falta de diálogo deviene en que seguimos solamente con un encargado de despacho.

“Se necesita que la persona titular del Instituto de Planeación no sea un exfuncionario, que no lo vean como una cuestión de un partido o de grupo, se necesita de alguien que no esté afiliado a ningún partido y que sea respetado por todas y todos en la ciudad”, apunta Rosales.

Las y los legisladores tienen además que crear la Ley General de Ordenamiento Territorial, pues actualmente la Ley de Desarrollo Urbano con la que se cuenta tiene más de dos décadas de antigüedad.

“La Ley de Desarrollo es una ley que ya no funciona para esta ciudad, deja vacíos, espacios discrecionales, le entrega a la Seduvi manga ancha en algunas cosas, tiene Normas Generales de Ordenación solo para el desarrollo urbano que son obsoletas, desactualizadas y que se han prestado a mucha corrupción”, apunta el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas CDMX.