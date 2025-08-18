Inicia tu semana de la manera correcta. Este es el Hoy No Circula del lunes 18 de agosto de 2025, y evita multas si tienes que salir en auto en la Ciudad de México y el Estado de México.
Hoy No Circula Lunes 18 de agosto: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?
¿Qué autos no circulan hoy?
Los autos que no pueden salir son:
Engomado amarillo;
Holograma 1 y 2;
Terminación de placas 5 y 6.
Los hologramas 0 y 00 están exentos de restricciones, así como:
- Taxistas.
- Motocicletas.
- Transporte público.
- Transporte de carga.
- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).
Estas restricciones fueron establecidas en los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
Las restricciones vehiculares aplican de las 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenganfo del Valle de Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
El Gobierno del Edomex empezó a implementar su programa de Hoy No Circula en las ZMVT y ZMST, y hasta diciembre de este año no se aplicarán multas.
Multa por no cumplir el Hoy No Circula
En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos.
En el Estado de México, puede sancionar personal de la Secretaría de Seguridad del estado, así como policías municipales según su jurisdicción.
En la CDMX, los agentes de tránsito son quienes realizan estas multas.
Recomendaciones ante el Hoy No Circula
Conoce qué días no puede circular tu auto los próximos seis meses con esta herramienta de Sedema:
1. Accede a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/
2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas
3. Da clic en ‘Consultar’.
La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación. También puedes recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.