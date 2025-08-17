Chilangos votan por proyectos en consulta del Presupuesto Participativo 2025

La jornada arrancó a las 9:00 horas con el 100% de las casillas instaladas y cerró a las 17:00 horas con un total de 35 incidentes: instalación en un lugar distinto al original en 10 casos y boletas de opinión agotadas antes del cierre de la jornada en 13 casos, de acuerdo con el informe presentado en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del IECM.

Las y los habitantes de la ciudad elegieron entre 13,357 proyectos registrados por las y los ciudadanos para resolver problemas o innovar en sus comunidades, que van desde proyectos ecológicos, de servicios urbanos y mejora de espacios públicos, a actividades culturales y deportivas, entre otros asuntos.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, reconoció este domingo la participación ciudadana pues se superó el récord de proyectos registrados para el Presupuesto Participativo, sin embargo, señaló que es necesario tener mecanismos para exigir a las alcaldías que se ejecuten los proyectos una vez que sean votados.

“Es importante que se vea de qué manera se perfecciona el marco normativo para permitir que la ciudadanía haga más exigibles sus derechos”, afirmó Avendaño.

Para este 2025 el Presupuesto Participativo es de 2,143.3 millones de pesos, los cuales equivalen al 4% del presupuesto anual de cada alcaldía.

El IECM se mantiene en sesión permanente y reanudará a las 21:30 horas de este domingo.