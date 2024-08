Insuficiente, iniciativa de Martí Batres para controlar alza de rentas en CDMX

Limitar el incremento de las rentas y establecer un registro de los contratos de arrendamiento, dos de las propuestas principales del jefe de Gobierno, tendrán poco impacto ante la falta de mecanismos que aseguren que se cumplan estas medidas, considera Carla Escoffié, abogada especialista en derecho a la vivienda.

"Una iniciativa que no tiene realmente mecanismos para garantizarse, para hacerse cumplir, es prácticamente como si no se hiciera. Va a haber mucha expectativa, mucha gente que a lo mejor va a ver en esto una esperanza que pueda mejorar un poco su situación cuando realmente no va a ser así.

"La iniciativa está muy incompleta, no va a funcionar si no se atienden esas ausencias y deficiencias. Es importante que se esté hablando de este tema, pero también me preocupa un poco es que así como está la iniciativa va a ser prácticamente igual a que nunca se haya hecho", dice la especialista a Expansión Política.

Una iniciativa que no tiene mecanismos para garantizar que se haga cumplir es prácticamente como si no se hiciera. Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda y autora de ‘País sin techo’

¿Cuánto cuesta rentar en CDMX?

El costo de las rentas en la capital subieron 8.6% tan solo en la primera mitad de 2024, esto es cinco veces la inflación registrada en el mismo periodo del año, de acuerdo con Inmuebles24. En el último año al aumento ha sido de 17.6%.

Un departamento en renta de dos recámaras en la Ciudad de México tiene un precio medio de 18,345 pesos al mes, lo que representa 2.5 veces el salario mínimo vigente este 2024 que asciende a 7,468 pesos mensuales.

La colonia más cara es Del Bosque en Miguel Hidalgo, donde la renta promedio de un departamento cuesta 31,567 pesos al mes; en contraste la colonia más económica es Pantitlán, en Iztacalco, donde la renta promedio es de 8,425 pesos por mes.

Alcaldías como Cuauhtémoc y Benito Juárez coinciden en estar entre las demarcaciones con las rentas más caras y ser las que generan un mayor interés entre quienes buscan vivienda tanto para renta así como para venta, según la agencia inmobiliaria Houm.

Una alta demanda acompañada del incremento del costo de la vivienda están entre las causas por las cuales 23,000 familias son expulsadas cada año de la Ciudad de México, de acuerdo con el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) presentado por el Gobierno capitalino en 2023.

Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en CDMX, señala que no se están atacando las causas de los altos precios de las rentas en la ciudad, entre ellos la dificultad para gran parte de los habitantes de la capital de comprar una vivienda propia.

Según el Gobierno capitalino a partir de datos del INEGI, el 45.8% de quienes rentan lo hacen por carecer de acceso a créditos o por no contar con los recursos económicos.

"Cada vez hay un mayor mercado de vivienda en renta en la Ciudad de México pero porque el grueso de la población no puede acceder a la vivienda en otra forma, ya la gente no puede comprar su vivienda aquí porque son demasiado caras y ahí no está entrando el gobierno", considera.