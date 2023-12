Los claroscuros de Ernestina Godoy, fiscal general de la CDMX

Asimismo se han emitido órdenes de aprehensión en contra de otros funcionarios, entre ellos Víctor “N”, exdirector general de Planeación, Desarrollo y Participación en Benito Juárez y hermano del diputado federal panista Luis Mendoza, quien fue destapado por Taboada como próximo candidato a alcalde.

El respaldo de Sheinbaum

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha calificado a Godoy como "la mejor fiscal del país".

“Ernestina Godoy es la mejor fiscal que tiene el país. Ella es una mujer que no era penalista y que su visión de derechos humanos, de cercanía con la ciudadanía, la ha convertido en una gran fiscal, porque eso no quiere decir que no sea estricta, que no tenga disciplina y que no busque que sus elementos sean los mejores de todos”, dijo durante la Presentación del Informe de Incidencia Delictiva de la Ciudad de México, presentado el 13 de abril.

La mandataria capitalina ha defendido en diversas ocasiones la labor de la fiscal en el caso de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez.

“Por más que ellos quieran decir que no es cierto, que es una persecución, la fiscal hace una investigación que da a conocer a los medios de comunicación, en donde hay muchas personas involucradas, hay un exalcalde detenido.

“¿Ustedes creen que un juez –porque aquí no solo participa la Fiscalía, participa el Tribunal de Justicia– vaya a dar una orden de aprehensión cuando no hay sustento? Más en un caso así”, sostuvo en conferencia de prensa el pasado 3 de mayo.