¿Cómo descargar la CURP certificada 2025 gratis? Así se saca actualizada por Renapo

¿Qué es la CURP certificada?

La CURP es un documento oficial que sirve para registrar de forma individual a todos los mexicanos, tanto nacionales como extranjeros y también a los mexicanos que viven en otros países.

El 18 de octubre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se anotaron ciertas modificaciones que establecen que la constancia de CURP ahora contará con la leyenda “CURP certificada” y dependiendo del fin que se le dará, podrá estar verificada por el Registro Civil, por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por el Instituto Nacional de Migración.

Además, aunque las CURP temporales no tendrán ninguna de estas leyendas, eso no limita su validez ni aceptación.

En el caso de la CURP verificada por el Registro Civil, esto significa que la dependencia comprobó que la clave tiene asociada o vinculada el acta de nacimiento de una persona mexicana que esté capturada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC).

Si la CURP está certificada, abajo del cuadro de información aparece una leyenda que dice “CURP certificada: verificada por el Registro Civil”.

Este cambio obedece a que anteriormente, eran muchas las dependencias las que emitían este documento, y para evitar que hubiera dobles claves, errores, etcétera, ahora el Registro Nacional de Población (RENAPO) se dio a la tarea de unificar una sola CURP, la cual estará cotejada con la base de datos.

