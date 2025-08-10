Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

¿Cómo descargar la CURP certificada 2025 gratis? Así se saca actualizada por Renapo

La CURP certificada por el Renapo es muy importante, sobre todo para realizar trámites. Así es como puedes saber si está certificada y cómo sacarla fácilmente en internet.
dom 10 agosto 2025 12:00 PM
¿Cómo descargar la CURP actualizada gratis? Así se saca certificada por Renapo
Si tu CURP es incorrecto no podrás realizar trámites ante las dependencias de la Administración Pública, ni ser beneficiario de los programas que otorga el gobierno. (Fotoarte: César Hernández / iStock, Especial)

Algunos trámites, si no es que la gran mayoría, solicitan la Clave Única de Registro de Población (CURP), pero ahora debe estar certificada por Renapo para ser tomada en cuenta por las autoridades ante quienes se realiza el trámite.

Es así que para trámites escolares de reinscripción o inscripción, para solicitar algún apoyo gubernamental como una beca o para tramitar algún otro documento, es necesario presentarla. Te explicamos qué es y cómo descargar tu CURP actualizada y certificada gratis.

Lee: Esta es la leyenda que debe tener tu CURP para ser válida

Publicidad

¿Qué es la CURP certificada?

La CURP es un documento oficial que sirve para registrar de forma individual a todos los mexicanos, tanto nacionales como extranjeros y también a los mexicanos que viven en otros países.

El 18 de octubre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se anotaron ciertas modificaciones que establecen que la constancia de CURP ahora contará con la leyenda “CURP certificada” y dependiendo del fin que se le dará, podrá estar verificada por el Registro Civil, por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por el Instituto Nacional de Migración.

Además, aunque las CURP temporales no tendrán ninguna de estas leyendas, eso no limita su validez ni aceptación.

En el caso de la CURP verificada por el Registro Civil, esto significa que la dependencia comprobó que la clave tiene asociada o vinculada el acta de nacimiento de una persona mexicana que esté capturada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC).

Si la CURP está certificada, abajo del cuadro de información aparece una leyenda que dice “CURP certificada: verificada por el Registro Civil”.

Este cambio obedece a que anteriormente, eran muchas las dependencias las que emitían este documento, y para evitar que hubiera dobles claves, errores, etcétera, ahora el Registro Nacional de Población (RENAPO) se dio a la tarea de unificar una sola CURP, la cual estará cotejada con la base de datos.

Lee más: ¿Qué hacer si mi CURP no está certificada?

Publicidad

¿Qué pasa si mi CURP no está certificada?

Si entre los requisitos que te solicitan para cualquier tipo de trámite está la CURP certificada y no la llevas, seguramente no podrás concluirlo.

Los elementos que la Renapo estableció para hacer de este archivo un documento verificado y certificado son los siguientes:

  • Nombre del documento
  • Logo oficial de la Secretaría de Gobernación
  • Nuevo Formato utilizado únicamente por registros civiles.
  • Clave Única de Registro de Población
  • Folio
  • Códigos QR
  • Claves de corrección y de certificación ante el Registro Civil.
  • Leyenda de protección de datos.

El elemento más importante que comprueba la certificación es una leyenda que se encuentra en el documento en la parte inferior derecha, la cual debe decir “CURP certificada: verificada con el registro civil”.

Cómo sacar la CURP certificada

- Accede a la página: https://www.gob.mx/curp/

- Selecciona la opción de consulta: CURP o llenar con tus datos personales el formato.

- En ambas opciones debes dar clic en código de verificación y posteriormente dar clic en el botón “Buscar”.

- Al dar clic, aparecerán los datos de tu CURP con nombre completo y campos del Registro Civil.

- Después, te dará la opción de imprimir el documento oficial y de manera gratuita.

No puedo imprimir mi CURP, ¿qué hago?

Si el sitio web oficial https://www.gob.mx/curp/ no funciona debido a la gran cantidad de usuarios simultáneos, hay una alternativa para obtener tu CURP:

- Ve al sitio web: https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/renapo/inicio2020.jsp

- Haz clic en el apartado 'Ingresa los Datos para buscar tu CURP'. Se desplegará un nuevo menú.

- Ingresa todos los datos solicitados: Código de verificación (el código aleatorio de colores que se despliega en la parte superior), primer apellido, segundo apellido, nombre(s), sexo, fecha de nacimiento y entidad federativa de nacimiento.

Publicidad

Tags

Trámites Trámites

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad