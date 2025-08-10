Publicidad

"¡Queremos medicinas!", exigen a Sheinbaum frente a Palacio Nacional

Alejandro Barbosa, de Nariz Roja, denunció que ahora no solo hay escasez de medicinas para tratar el cáncer, también hay falta de antibióticos.
dom 10 agosto 2025 07:49 PM
Los inconformes se manifestaron vestidos de blanco y llevando consigo peluches que regalaron a niños y niñas con cáncer, quienes se han visto afectados por la escasez de medicamentos para poder recibir tratamiento médico.

"¡No más mentiras, queremos medicinas!", fue el reclamo con el cual cientos de personas entre activistas, padres y madres, así como niños y niñas con enfermedades marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional este domingo en la Ciudad de México.

"Hoy toda esta gente viene a decirte, presidenta, que estamos cansados: cansados de las promesas, cansados de que no lleguen todos los medicamentos a los hospitales", dijo Alejandro Barbosa Padilla, presidente de la organización Nariz Roja A.C.

Los inconformes se manifestaron vestidos de blanco y llevaron peluches que regalaron a niños y niñas con cáncer, quienes se ven afectados por la escasez de medicamentos para poder recibir tratamiento médico.

El activista exigió al Gobierno de México que no haya trato diferenciado para los hospitales públicos adheridos y no adheridos al sistema IMSS-Bienestar, así como entre las diferentes entidades. Propuso la creación de un fondo urgente para que los estados puedan comprar los medicamentos que se requieren.

"No queremos la medicina en una bodega, no la queremos en la Megafarmacia, la queremos en los hospitales, en las clínicas donde hoy se necesita.

"Tenemos niños en urgencias hoy sin antibióticos, ya no hablemos de oncológicos, ¡antibióticos, presidenta! Nos están faltando antibióticos, ¡váyase de espaldas!", reclamó Barbosa Padilla.

"Ya reprobó este año", dijo el activista, quien consideró que con Claudia Sheinbaum el problema se extendió.

El reclamo se replicó en distintos estados del país, pues este sábado hubieron marchas en Guadalajara, Oaxaca, Salamanca y Villahermosa, mientras que el domingo además de Ciudad de México se registraron protestas en Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco en Jalisco, Uruapan y Cancún.

