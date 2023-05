CDMX: Manifestaciones enmarcan aprobación del proceso de ratificación de Godoy

Pocos manifestantes, señala Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se pronunció este martes sobre las protestas que se registran afuera del Congreso de la Ciudad de México, en donde planea discutir el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina, con la que buscan que su titular Ernestina Godoy pueda continuar en su cargo por cuatro años más de manera automática y sin mayores trámites.

De acuerdo con la jefa de gobierno, la reforma a Ley Orgánica de la Fiscalía “es solo un tema de procedimiento”, pues aseguró ni siquiera se está entrando o no a la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México.

"No son protestas en general, es el PAN, así, son unas cuantas personas del PAN que se están manifestando afuera del Congreso", dijo.

"Es un tema de procedimiento, quienes se están manifestando a fuera del Congreso son quienes no quieren la justicia, quienes no están de acuerdo en que haya cero impunidad contra la corrupción, es un grupo además muy pequeño, no son las grandes manifestaciones, entonces pues ya ahí que el Congreso defina qué es lo que va a hacer, pero eso es lo que está ocurriendo, es un grupo muy pequeño que no quiere que avance en esta discusión y son, yo los catalogo así, un grupo que no quiere transparencia, no quieren justicia, no quieren cero impunidad contra la corrupción", agregó.

La jefa de gobierno apuntó además que la policía capitalina que se desplegó este martes afuera del recinto legislativo capitalino fue parte del resguardo que se realiza a petición de la Mesa Directiva del Congreso.

“Es muy común que ocurra también en el Congreso, si va a haber una manifestación es común que la mesa directiva pida la presencia de la fuerza pública, por supuesto que no es para reprimir ni mucho menos, sino para seguridad del Congreso”, dijo.

-Con información de Brenda Yañez.