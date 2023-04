CDMX: la ciudad "de moda" para el turismo que requiere ser blindada

Gabriela Salido, diputada local del PAN, consideró que la presencia de los nómadas digitales ha hecho evidentes deudas que ya tenía la ciudad hacia sus habitantes, como los vacíos en regulación de vivienda y planeación de la ciudad.

“Estamos dejando atrás el tema de fondo sobre cómo vamos a planear y seguir construyendo esta ciudad, porque esta ciudad sigue creciendo a partir de inversiones específicas, no de una planeación que nos diga para dónde ir”, consideró la legisladora.

Salido advirtió que la creación de Corredores de Vivienda Incluyente, lanzados por el gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum, no ha logrado ser una solución para la demanda de vivienda en la capital.

“Tenemos una población asentada en la ciudad a la que se le está expulsando por un tema de costos de vivienda, tenemos una oferta muy importante en Airbnb, desarrolladores que dicen ‘es que ese modelo de negocio no me da por el 20% de vivienda incluyente que me están pidiendo entregar a la bolsa de vivienda’, no hay reglas claras para la bolsa de vivienda”, detalla la diputada del PAN.

La diputada del PAN, Gabriela Salido, dijo que se debe partir de reconocer que hay una problemática que está creciendo con los llamados "nómadas digitales" para que se puedan generar opciones para mitigar los impactos que pueda tener la ciudad. (Anylu Hinojosa-Peña)