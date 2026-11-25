Quien ha visto operar a una policía estatal en una región disputada sabe que seis fusiles no arman ni una célula de reacción con relevos.

La norma tampoco define qué es grueso calibre. La Ley, en su artículo 8 Bis, reformado en mayo de 2025, habla de armas automáticas de 7.62 milímetros o similares y superiores.

El reglamento usa una expresión más elástica, y en seguridad lo elástico lo decide quien interpreta, no quien patrulla.

Un portón con llave militar

El diseño es nítido. El permiso lo otorga el comandante de la zona militar, quien pondera incidencia delictiva, agresiones atribuidas a grupos criminales y el armamento que la corporación ya posee.

El policía debe acreditar cinco años de experiencia operativa, aceptar adiestramiento anual de la Defensa y aprobar evaluaciones médicas, toxicológicas y psicológicas.

La corporación firma además una carta compromiso: si desaparece la justificación, el armamento regresa a una instalación militar en treinta días hábiles.

Llamemos las cosas por su nombre. No es dotación, es comodato.

La policía civil recibe poder de fuego prestado, con correa corta y bajo un criterio discrecional de cuartel. Controlar fusiles es legítimo, porque el desvío de armamento oficial al mercado criminal existe y la trazabilidad importa.

Pero un control sin capacidad de ejecución se vuelve cuello de botella, y los cuellos de botella mexicanos terminan en ventanilla.

