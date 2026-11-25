¿Más norma, más fusil?
Existe una tesis política según la cual, a mayor regulación, mayor necesidad de grueso calibre: si el Estado se obliga a controlar, el policía debe poder justificar superioridad de fuego.
Es una tesis seductora y equivocada.
El calibre responde a la asimetría, pero la asimetría criminal se sostiene en inteligencia, logística, corrupción y control territorial, no solo en fusiles. Armar sin investigar es entregar herramientas a quien llegará tarde.
Hay un riesgo adicional. Cada fusil entregado puede perderse, robarse o desviarse, y el criminal también lee el Diario Oficial. Un tope de seis piezas por estado concentra el riesgo, pero lo vuelve invisible hasta que ocurre.
Cómo entender este blindaje
La mejor lectura es que el reglamento blinda al Estado frente al desvío y frente a su propia policía, no a la policía frente al crimen. Es política de control de armas más que de potenciación policial.
Y esa distinción importa, porque la narrativa oficial venderá avance donde hay administración de escasez.
Propongo tres plazos:
- En el corto, definir por escrito qué es grueso calibre, publicar los criterios de las zonas militares y plazos de respuesta, y aclarar cómo accede el municipio.
- En el mediano, armerías regionales certificadas, compartidas entre corporaciones y bajo custodia mixta, con salida por operativo, para que la seguridad del almacén no dependa de la bolsa de cada alcaldía.
- En el largo, carrera policial, investigación criminal e inteligencia financiera, que es donde se gana la asimetría.
Si este reglamento no viene acompañado de eso, tendremos policías con papeles impecables, bóvedas de concreto y seis fusiles en préstamo. Mientras tanto, el crimen seguirá armándose sin esperar permiso de ninguna zona militar.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.