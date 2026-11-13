Sheinbaum revisa diferencia entre cifras de homicidios del INEGI y SESNSP estado por estado

En contraste, el INEGI, explicó que construye sus estadísticas a partir de los certificados médicos de defunción, los registros de los médicos legistas y las actas que expiden los registros civiles de cada entidad.
El instituto publica primero cifras preliminares y posteriormente una actualización definitiva. En el caso de 2025, Sheinbaum reconoció que la diferencia entre ambos cortes fue mayor a la observada en años anteriores.
Por ello, el gobierno federal y el INEGI revisan conjuntamente los datos para determinar por qué las fiscalías reportaron menos víctimas que las que posteriormente aparecieron en los registros de defunción.
Conteo de homicidios del gobierno federal dejó fuera una de cada cinco muertes en 2025
De acuerdo con un análisis elaborado por Data Cívica, la brecha de cifras de homicidios entre ambas instituciones aumentó considerablemente durante 2025.
La organización detalló que mientras que en 2024 el INEGI contabilizó 1,844 homicidios más que el SESNSP, una diferencia de alrededor de 6%, para 2025 la distancia llegó a 5,140 casos, equivalente a 21.1%.
Sin embargo, al considerar únicamente las defunciones que ocurrieron durante 2025, y no todas las registradas en ese año, la diferencia cambia.
De los 29,488 homicidios incluidos en las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 28,089 ocurrieron efectivamente durante 2025. Al comparar esta cifra con los registros del Secretariado, la brecha es de 3,741 víctimas, equivalente a 15.4%.
Data Cívica señala que esta distinción es importante porque las estadísticas del INEGI pueden incluir defunciones registradas durante 2025 que ocurrieron en años anteriores.
La organización también advierte que, aunque ambas instituciones reportaron una disminución de los homicidios, la magnitud de la reducción no es la misma.
El SESNSP informó una disminución de 21.4% entre 2024 y 2025, al comparar sus registros de homicidio doloso y feminicidio. En cambio, las estadísticas definitivas del INEGI muestran una reducción de 12.1% en el número total de defunciones por homicidio, de 33,550 en 2024 a 29,488 en 2025.
Al comparar las cifras del INEGI bajo el criterio de defunciones ocurridas durante el año, Data Cívica calcula una disminución de 14.2%.
El análisis de Data Cívica también identificó diferencias importantes en los registros de algunas entidades. Por ejemplo, en el Estado de México, la fiscalía reportó alrededor de 1,580 víctimas, mientras que el INEGI contabilizó 2,618 defunciones por homicidio. La diferencia es de 1,038 casos.
Esto significa que por cada 100 víctimas reportadas por la fiscalía mexiquense, el INEGI contabilizó 166 homicidios.
Guanajuato presentó la segunda brecha más amplia, con 775 casos. No obstante, en esta entidad la diferencia entre ambas fuentes se ha mantenido relativamente estable desde 2022: por cada 100 víctimas reportadas por la fiscalía, el INEGI ha registrado entre 123 y 130.
Las diferencias también modificaron el orden de las entidades con mayor número de homicidios.
Mientras que el reporte del Secretariado ubicó al Estado de México en el quinto lugar nacional, con 6.5% de las víctimas, los datos del INEGI lo colocaron en segundo lugar, únicamente detrás de Guanajuato y por encima de Chihuahua, Baja California y Sinaloa.