Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum revisa diferencia entre cifras de homicidios del INEGI y SESNSP estado por estado

La presidenta explicó que las diferencias entre los homicidios reportados por INEGI y el SESNSP posiblemente se debe a que ambas instituciones utilizan fuentes de información distintas.
vie 13 noviembre 2026 10:31 AM
Añadir Expansión Política en Google
Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, en la que explicó las diferencias entre las cifras de homicidios del INEGI y Seguridad Pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que revisará junto con el INEGI las diferencias entre las cifras de homicidios reportadas por el instituto y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, con un análisis estado por estado. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que su gobierno revisa la diferencia entre los homicidios registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), luego de que ambos organismos presentaron cifras distintas sobre las muertes violentas en México registradas en 2025.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria fue cuestionada por la discrepancia entre las estadísticas de defunciones registradas del INEGI, correspondientes a 2025, que reportó 29,488 homicidios, y los poco 24,348 casos contabilizados por el SESNSP.

Publicidad

Ante la discrepancia de más de 5,000 casos en los registros de 2025, la mandataria informó que su gobierno mantiene una mesa de trabajo con el INEGI para revisar los datos y determinar por qué las cifras no coinciden. El análisis dijo, también contempla una revisión por entidad federativa para identificar las diferencias entre los reportes de las fiscalías y los registros de defunción.

"Estamos en una mesa de trabajo para ver por qué se dio esta situación y también viendo estado por estado, cuál es la diferencia entre lo que reportaron las fiscalías y lo que después reporta el registro civil. Esta revisión se hace conjuntamente con el INEGI", dijo la presidenta.

De acuerdo con el INEGI, México registró 29,488 defunciones por homicidio durante 2025, mientras que el SESNSP contabilizó 24,348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. La diferencia es de 5,140 casos, equivalente a 21.1% más respecto de la cifra del Secretariado, según un análisis de Data Cívica.

Lee más:

Negocios atacados en Puerto Vallarta, Jalisco
Menos homicidios dolosos y más extorsiones: ¿hay pacificación? Medir otras formas de violencia y criminalidad revela los límites de la caída del homicidio doloso como señal de pacificación cuando desapariciones, feminicidios y extorsión van en sentido opuesto.

¿Por qué el INEGI registra más homicidios?

Sheinbaum explicó este viernes que la discrepancia responde a que ambas instituciones utilizan fuentes de información y metodologías distintas. Por ello, el gobierno federal y el instituto revisan los registros entidad por entidad para identificar dónde se generan las diferencias.

La presidenta explicó que las cifras del Gabinete de Seguridad, que se presentan diariamente, provienen de los registros de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Publicidad

Cuando ocurre un homicidio doloso, las autoridades ministeriales deben abrir una carpeta de investigación. En los delitos del fuero común intervienen las fiscalías estatales y en los federales la FGR.

A partir de estos expedientes, las instituciones reportan al Secretariado Ejecutivo el número de homicidios dolosos y de víctimas contabilizadas en cada investigación.

Te puede interesar:

En las imágenes, un cártel con la imagen de Carlos Manzo y en la otra, un soldado en Michoacán.
A un año del asesinato de Carlos Manzo: bajan los homicidios en Uruapan, pero se disparan los robos y otros delitos El municipio gobernado por Grecia Quiroz registra aumentos en delitos como el homicidio no intencional, robo a casa habitación y robo a negocio.

La mandataria agregó que estos registros se actualizan constantemente. Como ejemplo, mencionó que una persona puede resultar herida por arma de fuego, ingresar a un hospital y fallecer días después. En ese caso, su muerte debe incorporarse a las estadísticas de homicidio doloso.

"Cada semana se hace una revisión (...) y al cierre del mes se dan alrededor de 10 días para que las fiscalías puedan dar el dato final", indicó.

Publicidad

En contraste, el INEGI, explicó que construye sus estadísticas a partir de los certificados médicos de defunción, los registros de los médicos legistas y las actas que expiden los registros civiles de cada entidad.

El instituto publica primero cifras preliminares y posteriormente una actualización definitiva. En el caso de 2025, Sheinbaum reconoció que la diferencia entre ambos cortes fue mayor a la observada en años anteriores.

Por ello, el gobierno federal y el INEGI revisan conjuntamente los datos para determinar por qué las fiscalías reportaron menos víctimas que las que posteriormente aparecieron en los registros de defunción.

Conteo de homicidios del gobierno federal dejó fuera una de cada cinco muertes en 2025

De acuerdo con un análisis elaborado por Data Cívica, la brecha de cifras de homicidios entre ambas instituciones aumentó considerablemente durante 2025.

La organización detalló que mientras que en 2024 el INEGI contabilizó 1,844 homicidios más que el SESNSP, una diferencia de alrededor de 6%, para 2025 la distancia llegó a 5,140 casos, equivalente a 21.1%.

Sin embargo, al considerar únicamente las defunciones que ocurrieron durante 2025, y no todas las registradas en ese año, la diferencia cambia.

De los 29,488 homicidios incluidos en las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 28,089 ocurrieron efectivamente durante 2025. Al comparar esta cifra con los registros del Secretariado, la brecha es de 3,741 víctimas, equivalente a 15.4%.

Data Cívica señala que esta distinción es importante porque las estadísticas del INEGI pueden incluir defunciones registradas durante 2025 que ocurrieron en años anteriores.

La organización también advierte que, aunque ambas instituciones reportaron una disminución de los homicidios, la magnitud de la reducción no es la misma.

El SESNSP informó una disminución de 21.4% entre 2024 y 2025, al comparar sus registros de homicidio doloso y feminicidio. En cambio, las estadísticas definitivas del INEGI muestran una reducción de 12.1% en el número total de defunciones por homicidio, de 33,550 en 2024 a 29,488 en 2025.

Al comparar las cifras del INEGI bajo el criterio de defunciones ocurridas durante el año, Data Cívica calcula una disminución de 14.2%.

El análisis de Data Cívica también identificó diferencias importantes en los registros de algunas entidades. Por ejemplo, en el Estado de México, la fiscalía reportó alrededor de 1,580 víctimas, mientras que el INEGI contabilizó 2,618 defunciones por homicidio. La diferencia es de 1,038 casos.

Esto significa que por cada 100 víctimas reportadas por la fiscalía mexiquense, el INEGI contabilizó 166 homicidios.

Guanajuato presentó la segunda brecha más amplia, con 775 casos. No obstante, en esta entidad la diferencia entre ambas fuentes se ha mantenido relativamente estable desde 2022: por cada 100 víctimas reportadas por la fiscalía, el INEGI ha registrado entre 123 y 130.

Las diferencias también modificaron el orden de las entidades con mayor número de homicidios.

Mientras que el reporte del Secretariado ubicó al Estado de México en el quinto lugar nacional, con 6.5% de las víctimas, los datos del INEGI lo colocaron en segundo lugar, únicamente detrás de Guanajuato y por encima de Chihuahua, Baja California y Sinaloa.

Tags

Homicidio Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía SESNSP

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad