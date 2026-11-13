Sheinbaum revisa diferencia entre cifras de homicidios del INEGI y SESNSP estado por estado

Ante la discrepancia de más de 5,000 casos en los registros de 2025, la mandataria informó que su gobierno mantiene una mesa de trabajo con el INEGI para revisar los datos y determinar por qué las cifras no coinciden. El análisis dijo, también contempla una revisión por entidad federativa para identificar las diferencias entre los reportes de las fiscalías y los registros de defunción.

"Estamos en una mesa de trabajo para ver por qué se dio esta situación y también viendo estado por estado, cuál es la diferencia entre lo que reportaron las fiscalías y lo que después reporta el registro civil. Esta revisión se hace conjuntamente con el INEGI", dijo la presidenta.

De acuerdo con el INEGI, México registró 29,488 defunciones por homicidio durante 2025, mientras que el SESNSP contabilizó 24,348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. La diferencia es de 5,140 casos, equivalente a 21.1% más respecto de la cifra del Secretariado, según un análisis de Data Cívica.

¿Por qué el INEGI registra más homicidios?

Sheinbaum explicó este viernes que la discrepancia responde a que ambas instituciones utilizan fuentes de información y metodologías distintas. Por ello, el gobierno federal y el instituto revisan los registros entidad por entidad para identificar dónde se generan las diferencias.

La presidenta explicó que las cifras del Gabinete de Seguridad, que se presentan diariamente, provienen de los registros de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR).