Ante la pregunta de si se preveían modificaciones en su equipo de trabajo, Sheinbaum fue contundente: "No, no hay ningún cambio en el gabinete", respondió.

Las versiones sobre una posible salida de García Harfuch surgieron luego de que el pasado miércoles, durante la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, XXXII Asamblea Plenaria, el funcionario señalara que los cargos públicos son temporales y que existe una alta probabilidad de que su sucesor o sucesora provenga de quienes actualmente integran las instituciones de seguridad.

"Todos tenemos un tiempo, estas posiciones como sabemos son sumamente temporales, sumamente temporales, debemos aprovechar el tiempo que estemos para dejar fortalecida nuestra institución para el próximo que venga. Yo espero, y hay una alta probabilidad, que el próximo secretario o próxima secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal salga de las personas que estamos aquí", dijo.

Durante su intervención, el secretario también destacó que tiene la responsabilidad de fortalecer la dependencia para garantizar su continuidad y mejorar las instituciones policiales.

"Es mi responsabilidad dejar lo más fortalecido esta Secretaría para los próximos que vengan, tenemos un tiempo y siempre hay algo que se puede hacer para dejar las policías mejor de lo que las encontramos", indicó.





Sheinbaum encomienda a Harfuch supervisar la seguridad en Sinaloa

En medio de las acciones de seguridad en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum encomendó a García Harfuch trasladarse este martes a la entidad para supervisar los trabajos de seguridad y evaluar la situación que prevalece en el estado.

El viaje contempla una nueva revisión de la estrategia de seguridad, la entrega de patrullas y una reunión con el gobierno estatal y los mandos encargados del despliegue operativo.