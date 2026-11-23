El costo civil

La crítica de fondo apunta al costo civil, no a la captura.

Operar en casco urbano, de noche, con un evento deportivo masivo en curso, obliga a preguntar qué protocolo de protección a la población existía y quién lo activó.

Hasta donde pude revisar, el Gabinete no lo ha explicado, y el sábado no se habían detallado cifras de víctimas ni de detenidos por la reacción violenta. Sin ese dato, el éxito se mide solo por el trofeo.

Una política seria mide también cuántos días tarda Guasave en normalizarse, si bajan los delitos de alto impacto en la región y quién ocupa el vacío.

Las decapitaciones sin ocupación institucional suelen abrir sucesiones violentas; Sinaloa ya conoce ese guion.

El rumor de Gobernación

Sobre Harfuch circula la versión de que podría dejar la SSPC por presiones estadounidenses y pasar a Gobernación. Es rumor.

No encontré confirmación del traslado a Gobernación en fuente verificable; consta que él no ha anunciado renuncia, que un periodista que recogió la versión no la ve cercana y que la presidenta acusó en septiembre a Washington de dividir su gabinete con elogios a ciertos funcionarios.

La hipótesis tiene una lógica y una falla.

La lógica: el jefe de la DEA lo llamó socio de confianza, y un interlocutor apreciado en Washington es un activo negociable.

La falla: sacarlo de Seguridad justo tras una captura de alto perfil premiaría la presión externa y castigaría el resultado, y ningún gobierno que presume soberanía firmaría eso con gusto.

El circuito y la salida

Las variables se alimentan entre sí, y el Estado mexicano ocupa el peor lugar del circuito. Depende de inteligencia externa para ubicar a sus objetivos, por lo que necesita entregar resultados que Washington reconozca.

Los ejecuta en zonas urbanas sin protección civil demostrada y produce violencia visible.

Esa violencia alimenta el discurso de que los cárteles mandan, que justifica más presión y más dependencia. Todo ocurre sin que el gobierno rinda cuentas públicas de lo que le toca.

La presidenta minimiza lo que dice Trump y el Gabinete celebra una captura que atribuye a cooperación estadounidense, pero ninguno explica por qué un grupo criminal paraliza ciudades en horas.

Esa incapacidad de protección alimenta el argumento externo más que cualquier frase de conferencia. Un gobierno que presume soberanía y ofrece como prueba una captura asistida, seguida de una noche sin Estado en el casco urbano, confunde comunicación con control.

La política de seguridad se examina en Washington y después, si acaso, ante las víctimas. Mientras tanto, el rumor ministerial ocupa el lugar de la rendición de cuentas.

Qué mirar

En lo próximo, observen tres señales. Si la violencia de Guasave cede en días o se prolonga por la sucesión.

Si Washington reconoce el resultado o lo usa para exigir más. Y si la presidenta sostiene su versión de que la conversación con Trump fue comercial mientras el propio Trump insiste en lo contrario.

La credibilidad se construye con rendición de cuentas: cifras públicas, protocolos y territorio recuperado, no con comunicados oficiales que responden a un discurso ajeno.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.