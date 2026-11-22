Uno de los puntos importantes tiene que ver con los plazos que deben respetar los propietarios para mantener actualizada su información ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Si cambias de domicilio, debes notificarlo

El artículo 13 establece que las personas que tengan un arma para seguridad y legítima defensa deberán informar a la Secretaría cuando cambien de residencia.

Para hacerlo cuentan con un plazo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al cambio de domicilio. El objetivo es mantener actualizados los datos sobre el lugar donde se encuentra resguardada el arma.

¿Qué pasa si te roban o pierdes un arma?

El nuevo reglamento también contempla un plazo para informar sobre incidentes relacionados con el armamento.

De acuerdo con el artículo 27, cuando un arma registrada sea robada, extraviada, destruida, enajenada, asegurada o decomisada, su titular deberá notificarlo por escrito a la secretaría dentro de los 10 días siguientes al hecho.

En caso de robo o extravío, también deberá presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

¿Debes registrar otra vez tu arma?

El decreto no establece una obligación general de volver a registrar las armas que ya cuentan con manifestación.

Sin embargo, el artículo 17 señala que las armas adquiridas deben manifestarse ante la autoridad dentro de los 30 días siguientes a su adquisición.

Para quienes realizan el trámite por primera vez, el artículo 22 contempla documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, antecedentes no penales y certificados médico, psicológico y toxicológico.