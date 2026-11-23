La mención del jet privado lleva a otro nombre que aparece en la historia de aquellas campañas, Sergio Carmona Angulo, el llamado Rey del Huachicol. Un avión vinculado al empresario, un Hawker con matrícula XB-PND, hizo varios viajes a Culiacán en aquellos años. Sigue sin saberse en qué avión habrían ido los comensales a la sierra, aunque el INE sí pudo verificar otro viaje. El 7 de noviembre de 2021, cinco meses después de la victoria de Rocha, Américo Villarreal voló de Monterrey a Reynosa en esa aeronave. Al año siguiente, el delegado que había ayudado a Rocha a ganar Sinaloa se convirtió en gobernador de Tamaulipas.

Mario Delgado presidía Morena durante ambas elecciones. Reconoció que conocía a Carmona, aunque negó haber viajado en sus aviones o aceptado dinero suyo para las campañas. El piloto Miguel Ramírez Morales dio una versión bastante más precisa. Identificó a Delgado como pasajero de un vuelo del 1 de septiembre de 2021 y presentó una relación de 17 bitácoras de vuelo que, según él, pagó Carmona. Para entonces Rocha ya había ganado la elección. A quien el piloto recordó haber llevado de Ciudad Victoria a Culiacán en junio, el mes de los comicios, fue a Américo Villarreal.

Horacio García Rojas, identificado como operador financiero de Carmona, afirmó que la red había destinado alrededor de 500 millones de pesos a campañas morenistas y cifró en 126 millones el apoyo a la de Tamaulipas. Quienes aportaban el dinero, explicó, esperaban contratos por adjudicación directa y protección para sus negocios. Si García Rojas dijo la verdad, la austeridad les salía barata a los candidatos. La cuenta empezaban a pagarla los contribuyentes en cuanto el ganador tomaba posesión.

A Carmona lo mataron en una barbería de San Pedro Garza García en noviembre de 2021. Al Chapo Isidro lo detuvieron vivo, junto con un presunto operador financiero del grupo. Después de un operativo de esa magnitud, con Guasave paralizada durante horas, resulta imperativo que la FGR indague sobre su presunto apoyo a las campañas de Morena en Sinaloa.

López Obrador dejó crecer al crimen organizado con sus “abrazos, no balazos”, y Sheinbaum invoca la soberanía cada vez que una acusación alcanza a uno de los suyos. Ahí está el caso de Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de trabajar con Los Chapitos. Si Ernestina Godoy, senadora de Morena con licencia y titular de la FGR, deja pasar la oportunidad de esclarecer de dónde salió el dinero de aquellas maletas, ¿con qué cara va a negar Sheinbaum que Palacio Nacional le sirve de tapadera al narco?

Y la de Sinaloa es apenas una de muchas historias por contar. Están el huachicol fiscal en la Marina y los señalamientos sobre el círculo de Andy López Beltrán, las preguntas que siguen abiertas en la Baja California de Marina del Pilar, La Barredora en el Tabasco de Adán Augusto y el caso de Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo. Que Morena celebre la captura. A los sinaloenses todavía les deben una respuesta. ¿Ayudó el Chapo Isidro a pagar la campaña del gobernador que debía combatirlo?

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