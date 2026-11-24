La investigación publicada el 19 de noviembre de 2026 por Verificado , firmada por Andrés A. Solís y Ernesto Santillán, documenta siete contratos por 4 mil 561 millones de pesos, formalizados entre julio y septiembre de 2025.

La información exhibe adquisiciones cuya dimensión económica exige explicaciones institucionales, operativas y presupuestales que no pueden sustituirse con la palabra inteligencia.





La paradoja de una secretaría sin tropa

La reorganización de la seguridad federal dejó a la Guardia Nacional bajo conducción militar, mientras la SSPC conserva atribuciones estratégicas, de coordinación, inteligencia e investigación criminal.

Esta distinción importa: decir que la Secretaría carece de fuerza operativa propia no significa que carezca de facultades policiales, estructuras investigadoras o responsabilidades legales.

La reforma constitucional y la legislación secundaria ampliaron las capacidades federales de investigación, incluida la participación de la SSPC, coordinada con el Ministerio Público.

El Reglamento Interior publicado en junio de 2025 también contempla estructuras de inteligencia e investigación policial.

Por tanto, sería incorrecto afirmar que la institución es jurídicamente incapaz de adquirir tecnología o equipo especializado.

Pero una cosa es tener atribuciones y otra acreditar usuarios, unidades operativas, despliegue, protocolos, personal capacitado y resultados.

La compra pública debe responder a una capacidad existente o programada, no convertirse en la sustitución material de una estructura que todavía no demuestra su madurez.