Seguridad de contrato, inteligencia de escaparate
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enfrenta una pregunta que ningún discurso mañanero puede resolver: ¿para qué necesita una dependencia sin una corporación policial federal convencional bajo su mando operativo inmediato, miles de millones de pesos en vehículos, aeronaves, equipo táctico, uniformes y tecnología, y por qué decidió contratarlos mediante adjudicaciones directas?
SSPC sin tropa convencional, pero con factura monumental
Seguridad de contrato, inteligencia de escaparate
La investigación publicada el 19 de noviembre de 2026 por Verificado , firmada por Andrés A. Solís y Ernesto Santillán, documenta siete contratos por 4 mil 561 millones de pesos, formalizados entre julio y septiembre de 2025.
La información exhibe adquisiciones cuya dimensión económica exige explicaciones institucionales, operativas y presupuestales que no pueden sustituirse con la palabra inteligencia.
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La paradoja de una secretaría sin tropa
La reorganización de la seguridad federal dejó a la Guardia Nacional bajo conducción militar, mientras la SSPC conserva atribuciones estratégicas, de coordinación, inteligencia e investigación criminal.
Esta distinción importa: decir que la Secretaría carece de fuerza operativa propia no significa que carezca de facultades policiales, estructuras investigadoras o responsabilidades legales.
La reforma constitucional y la legislación secundaria ampliaron las capacidades federales de investigación, incluida la participación de la SSPC, coordinada con el Ministerio Público.
El Reglamento Interior publicado en junio de 2025 también contempla estructuras de inteligencia e investigación policial.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que la institución es jurídicamente incapaz de adquirir tecnología o equipo especializado.
Pero una cosa es tener atribuciones y otra acreditar usuarios, unidades operativas, despliegue, protocolos, personal capacitado y resultados.
La compra pública debe responder a una capacidad existente o programada, no convertirse en la sustitución material de una estructura que todavía no demuestra su madurez.
4,500 millones y ninguna explicación suficiente
Verificado reporta contratos para arrendamiento vehicular por 2 mil 160 millones de pesos; aeronaves tripuladas destinadas a inteligencia por mil millones; uniformes, blancos y equipo por otros mil millones; además, vehículos blindados, unidades tácticas y tecnología de intervención de comunicaciones.
El volumen impresiona; la justificación debería impresionar todavía más.
¿Cuántas personas utilizarán los bienes? ¿Qué unidades los operarán? ¿Cuáles son sus despliegues, objetivos, indicadores y mecanismos de control? ¿Existe una plantilla autorizada, capacitación acreditada, infraestructura de mantenimiento y una evaluación de costo-beneficio?
Una aeronave de inteligencia sin operadores suficientemente preparados es un activo inmovilizado caro. Un vehículo táctico sin unidad, misión, mando y protocolo es inventario, no capacidad. Los uniformes y equipos de protección deben corresponder a plazas, perfiles de riesgo, necesidades reales y almacenes verificables.
La seguridad pública no funciona por acumulación de facturas.
Funciona cuando recursos, personal, inteligencia, investigación, mando y evaluación se articulan para producir resultados medibles.
Adjudicación directa: legalidad no significa sensatez
La investigación señala que los siete contratos fueron asignados directamente.
Conviene precisar: la adjudicación directa es una modalidad prevista en la legislación mexicana, no una irregularidad automática. La Ley de Adquisiciones vigente contempla licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, entre otros procedimientos.
El problema aparece cuando la excepción se vuelve costumbre, la motivación no se transparenta suficientemente o la competencia se reduce sin demostrar que el Estado obtuvo las mejores condiciones.
¿Debieron ser invitaciones restringidas?
Para adquisiciones de esta magnitud, la pregunta merece respuesta contractual, no política.
La autoridad tendría que acreditar por qué cada procedimiento elegido resultaba conveniente, qué investigación de mercado realizó, cuántas alternativas comparó, cómo evaluó precios, capacidades, garantías, disponibilidad, mantenimiento y riesgos de dependencia tecnológica.
La exclusividad puede justificar excepciones en ciertos equipos.
No puede utilizarse como comodín administrativo para convertir siete operaciones distintas en una zona de opacidad. El expediente debe demostrarlo.
Los proveedores de siempre y la memoria corta del Estado
Verificado identifica empresas beneficiadas, entre ellas Integra Karsos, KAR, Transportadora de Protección y Seguridad, Augusta México y Armoring Group América.
También señala relaciones comerciales históricas con administraciones federales de distintos partidos. Esa continuidad no prueba corrupción ni ilegalidad; sí obliga a revisar competencia, concentración, precios, antecedentes de cumplimiento y condiciones de contratación.
La memoria institucional no puede ser selectiva. Si una empresa ha abastecido al Estado durante décadas, la experiencia acumulada puede ser una ventaja legítima; también amerita examinar si el mercado está suficientemente abierto, si los precios son competitivos y si la dependencia de determinados proveedores compromete futuras adquisiciones.
El escrutinio debe dirigirse a documentos, no a insinuaciones sobre empresarios.
Los contratos, sus anexos técnicos, estudios de mercado, dictámenes de excepción, entregables, pagos, garantías y actas de recepción son el terreno donde se acredita una irregularidad o se demuestra una contratación correcta.
Inteligencia, secreto y rendición de cuentas
Clasificar información por razones de seguridad nacional puede proteger capacidades, rutas, identidades y métodos. No significa desaparecer la trazabilidad financiera.
La reserva de especificaciones operativas no debe impedir conocer montos, procedimiento, proveedor, objeto contractual, cumplimiento, fiscalización y destino institucional de los recursos, cuando la ley permita su divulgación.
La investigación también advierte que algunos contratos citados no aparecían en la consulta de datos abiertos de Compras MX.
La plataforma oficial establece que permite consultar procedimientos y contratos; esa ausencia, por sí sola, no prueba ilegalidad, pero constituye una alerta de publicidad que requiere aclaración y comprobación documental.
El control que debe activarse
La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el órgano interno de control y las instancias de fiscalización competentes deben revisar, según sus atribuciones, planeación, suficiencia presupuestaria, adjudicaciones, entregas, pagos, inventarios y utilización efectiva.La auditoría debe responder preguntas elementales: ¿los bienes fueron entregados?, ¿están operativos?, ¿quién los tiene asignados?, ¿se utilizan para los fines contratados?, ¿existen bitácoras?, ¿se acreditó la necesidad?, ¿se compararon alternativas?, ¿los precios corresponden al mercado?, ¿se verificó el cumplimiento de los proveedores?
El arrendamiento por 2 mil 160 millones merece además un comparativo entre renta, adquisición, mantenimiento, depreciación y costo total durante la vigencia. En adquisiciones tecnológicas, la evaluación debe considerar actualización, licencias, renovación, seguridad informática, interoperabilidad y dependencia del fabricante.
La doble moral institucional
La SSPC exige coordinación, profesionalización, disciplina y eficiencia a policías estatales y municipales. Es legítimo que también se equipe para investigar.
Lo inadmisible sería pedir austeridad, resultados y transparencia a otras instituciones mientras sus propias adquisiciones quedan explicadas con argumentos incompletos.
El tamaño de un contrato no acredita capacidad. Tampoco la fotografía de una aeronave, una camioneta blindada o una consola de inteligencia demuestra eficacia.
La capacidad se mide por investigaciones sustentadas, detenciones legalmente ejecutadas, judicialización, información útil, prevención, protección de víctimas y reducción de impunidad.
La Secretaría debe publicar una explicación integral de este paquete contractual: necesidades operativas, fundamento de cada adjudicación, usuarios institucionales, cronograma de incorporación, resultados esperados y mecanismos de evaluación. Si existen razones legítimas para reservar componentes técnicos, que se expliquen sin esconder la rendición de cuentas.
El país no necesita una Secretaría que parezca poderosa en el catálogo de compras.
Necesita una que pueda demostrar, con auditorías y resultados, qué compró, por qué lo compró, quién lo utiliza y qué cambió gracias a ello.
Cuando el gasto se cuenta en miles de millones, el silencio no es estrategia: es una deuda de explicación pública.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.