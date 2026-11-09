Gutiérrez en diminutivo

Pero los escándalos de Gutierritos no se limitan al terreno electoral. Durante su paso por el gobierno de Sonora aparecieron señalamientos por contratos millonarios, incluidos pagos a su propio despacho jurídico. También fueron exhibidos contratos otorgados por el Ayuntamiento morenista de Coatzacoalcos a una empresa propiedad de su padre. A ello se suman investigaciones sobre omisiones graves en su declaración patrimonial y sus relaciones con empresas inmobiliarias. Son acusaciones pendientes de esclarecer que forman parte de un expediente público cada vez más extenso.
Su intolerancia frente al escrutinio tampoco es novedad. Basta recordar el caso de su esposa, Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, quien llevó ante los tribunales a una ciudadana por cuestionarla en redes sociales. El resultado fue una sanción que incluyó mantener una disculpa pública durante 30 días. Ahora, cuando otra mujer, esta vez una periodista, publica señalamientos que involucran a Gutiérrez Luna, aparece nuevamente la amenaza de una demanda. Una pareja que parece sentirse parte de una casta privilegiada, con derecho a agredir a cualquiera, pero incapaz de soportar que alguien los cuestione.
Y vaya que les gusta vivir como privilegiados. Se han identificado viajes, relojes, joyas, ropa y accesorios de lujo cuyo valor comercial estimado supera los 4.7 millones de pesos. Durante su presidencia de la Cámara, Gutierritos se le señaló por tener al menos 41 colaboradores adscritos, con una nómina institucional cercana a 1.8 millones de pesos mensuales. La austeridad republicana se predica en público, pero aparentemente se disfruta de otra manera en privado.
Gutiérrez Luna encarna una de las formas más pueriles de ejercer el poder: utilizar la ley como garrote, convertir el servilismo en virtud política y valerse de sus influencias para intimidar a cualquiera que se atreva a exhibir sus excesos. Su especialidad no parece ser el derecho electoral, sino el lamesuelismo institucional y la sumisión ante quienes mandan. Hoy, mientras comienza a destaparse la cloaca de moches, corrupción y complicidades dentro del INE, su nombre vuelve a aparecer en el centro del escándalo. Habrá que seguir hasta el final la ruta del dinero, las plazas y los favores políticos, sin importar hasta dónde conduzcan las investigaciones. Porque Gutierritos podrá esconderse detrás de sus desplantes y amenazas, pero no puede borrar el historial de abusos y señalamientos que lo persigue. El apodo de Gutierritos le queda muy bien. Lo que tiene de diminutivo su apellido, lo tienen de enormes los excesos que lo persiguen.
________________
Nota del editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.