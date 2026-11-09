Gutiérrez en diminutivo

La primera reacción de Gutiérrez fue lanzarse contra Aurora Zepeda, la periodista que publicó el artículo, acusarla de actuar tendenciosamente y anunciar una demanda por daño moral.

Más allá de la investigación que deberá esclarecer las responsabilidades, su respuesta retrata a un personaje cuyo umbral de tolerancia a la crítica es nulo, una característica que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política.

Detrás de su autocacareada especialidad en materia electoral hay un historial de abusos, excesos y confrontaciones institucionales.

Desde su posición como representante de Morena ante el INE, diputado federal y presidente de la Cámara, Gutierritos ha utilizado sus supuestos conocimientos jurídicos para impulsar iniciativas que favorecen a su partido, intimidar a sus adversarios y debilitar los contrapesos democráticos. Su comportamiento parece responder a una obsesión: quedar bien con los de arriba, aunque para conseguirlo tenga que atropellar instituciones y derechos.



En 2019 propuso desaparecer los 32 organismos electorales estatales. Dos años después defendió que el gobierno federal pudiera administrar las elecciones y trasladar funciones electorales a la Segob. Una auténtica regresión a los tiempos en que el gobierno organizaba las elecciones que él mismo competía. Posteriormente promovió la propuesta de López Obrador para, en los hechos, desaparecer al INE y sustituirlo por otro organismo electoral. Todo un especialista en intentar desmontar las instituciones que deberían ser independientes del gobierno.

Su conducta frente a los consejeros electorales ha sido igualmente agresiva. Persiguió y denunció penalmente a seis integrantes del INE, incluidos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por una decisión colegiada sobre la revocación de mandato. Exigió públicamente la renuncia de ambos, promovió un juicio político para destituir e inhabilitar a Claudia Zavala y amenazó con el mismo procedimiento a los consejeros que cuestionaron la asignación fraudulenta de diputaciones plurinominales que favoreció a Morena. Para Gutierritos, los consejeros que no se someten al oficialismo parecen convertirse automáticamente en enemigos que deben ser castigados.