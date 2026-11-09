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Gutiérrez en diminutivo

Su comportamiento parece responder a una obsesión: quedar bien con los de arriba, aunque para conseguirlo tenga que atropellar instituciones y derechos, opina Jorge Triana.
lun 09 noviembre 2026 08:31 AM
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Sergio Gutiérrez Luna, exvicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, suena una campana durante una sesión ordinaria ante la ausencia de la entonces presidenta Kenia López Rabadán.
Todo un especialista en intentar desmontar las instituciones que deberían ser independientes del gobierno, indica Jorge Triana. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Sergio Gutiérrez Luna está en medio de un nuevo escándalo. Extrabajadores del Órgano Interno de Control del INE denunciaron una red de cobro de moches para conservar sus empleos, en la que señalan al diputado morenista por su influencia en la asignación de plazas.

Según los testimonios, funcionarios debían entregar hasta 15,000 pesos mensuales, mediante depósitos bancarios o pagos en efectivo. Una investigación periodística documentó transferencias y expuso una trama de corrupción dentro del organismo encargado, precisamente, de vigilar que no exista corrupción en el instituto electoral.

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La primera reacción de Gutiérrez fue lanzarse contra Aurora Zepeda, la periodista que publicó el artículo, acusarla de actuar tendenciosamente y anunciar una demanda por daño moral.

Más allá de la investigación que deberá esclarecer las responsabilidades, su respuesta retrata a un personaje cuyo umbral de tolerancia a la crítica es nulo, una característica que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política.

Detrás de su autocacareada especialidad en materia electoral hay un historial de abusos, excesos y confrontaciones institucionales.

Desde su posición como representante de Morena ante el INE, diputado federal y presidente de la Cámara, Gutierritos ha utilizado sus supuestos conocimientos jurídicos para impulsar iniciativas que favorecen a su partido, intimidar a sus adversarios y debilitar los contrapesos democráticos. Su comportamiento parece responder a una obsesión: quedar bien con los de arriba, aunque para conseguirlo tenga que atropellar instituciones y derechos.

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En 2019 propuso desaparecer los 32 organismos electorales estatales. Dos años después defendió que el gobierno federal pudiera administrar las elecciones y trasladar funciones electorales a la Segob. Una auténtica regresión a los tiempos en que el gobierno organizaba las elecciones que él mismo competía. Posteriormente promovió la propuesta de López Obrador para, en los hechos, desaparecer al INE y sustituirlo por otro organismo electoral. Todo un especialista en intentar desmontar las instituciones que deberían ser independientes del gobierno.

Su conducta frente a los consejeros electorales ha sido igualmente agresiva. Persiguió y denunció penalmente a seis integrantes del INE, incluidos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por una decisión colegiada sobre la revocación de mandato. Exigió públicamente la renuncia de ambos, promovió un juicio político para destituir e inhabilitar a Claudia Zavala y amenazó con el mismo procedimiento a los consejeros que cuestionaron la asignación fraudulenta de diputaciones plurinominales que favoreció a Morena. Para Gutierritos, los consejeros que no se someten al oficialismo parecen convertirse automáticamente en enemigos que deben ser castigados.

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Tampoco le ha ido demasiado bien con la Constitución. Impulsó una reforma para permitir mayor propaganda gubernamental durante la revocación de mandato de López Obrador y otra para impedir que la violación al proceso legislativo pudiera impugnarse. Paradójicamente, él mismo fue declarado responsable de cometer infracciones electorales durante aquel ejercicio.

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Su contribución al deterioro institucional continuó cuando propuso concentrar en la Presidencia del INE las facultades para nombrar funcionarios sin la aprobación del Consejo General. Una iniciativa que para obsequiarle poderes extraordinarios a Guadalupe Taddei, cuya gestión terminó envuelta por contratos turbios, influyentismo y corrupción. También se lanzó violentamente contra el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por criticar la fraudulenta sobrerrepresentación de Morena en el Congreso. Además, enfrentó denuncias por promoción ilegal de su imagen en su frustrado intento por ser gobernador de Veracruz, y promovió una comisión legislativa para investigar y castigar una supuesta campaña de desinformación digital contra el Gobierno. Como presidente de la Cámara permitió, ilegalmente, una intervención extraordinaria de Cuauhtémoc Blanco durante la discusión de su desafuero, en medio de las protestas de legisladoras.

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Pero los escándalos de Gutierritos no se limitan al terreno electoral. Durante su paso por el gobierno de Sonora aparecieron señalamientos por contratos millonarios, incluidos pagos a su propio despacho jurídico. También fueron exhibidos contratos otorgados por el Ayuntamiento morenista de Coatzacoalcos a una empresa propiedad de su padre. A ello se suman investigaciones sobre omisiones graves en su declaración patrimonial y sus relaciones con empresas inmobiliarias. Son acusaciones pendientes de esclarecer que forman parte de un expediente público cada vez más extenso.

Su intolerancia frente al escrutinio tampoco es novedad. Basta recordar el caso de su esposa, Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, quien llevó ante los tribunales a una ciudadana por cuestionarla en redes sociales. El resultado fue una sanción que incluyó mantener una disculpa pública durante 30 días. Ahora, cuando otra mujer, esta vez una periodista, publica señalamientos que involucran a Gutiérrez Luna, aparece nuevamente la amenaza de una demanda. Una pareja que parece sentirse parte de una casta privilegiada, con derecho a agredir a cualquiera, pero incapaz de soportar que alguien los cuestione.

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Y vaya que les gusta vivir como privilegiados. Se han identificado viajes, relojes, joyas, ropa y accesorios de lujo cuyo valor comercial estimado supera los 4.7 millones de pesos. Durante su presidencia de la Cámara, Gutierritos se le señaló por tener al menos 41 colaboradores adscritos, con una nómina institucional cercana a 1.8 millones de pesos mensuales. La austeridad republicana se predica en público, pero aparentemente se disfruta de otra manera en privado.

Gutiérrez Luna encarna una de las formas más pueriles de ejercer el poder: utilizar la ley como garrote, convertir el servilismo en virtud política y valerse de sus influencias para intimidar a cualquiera que se atreva a exhibir sus excesos. Su especialidad no parece ser el derecho electoral, sino el lamesuelismo institucional y la sumisión ante quienes mandan. Hoy, mientras comienza a destaparse la cloaca de moches, corrupción y complicidades dentro del INE, su nombre vuelve a aparecer en el centro del escándalo. Habrá que seguir hasta el final la ruta del dinero, las plazas y los favores políticos, sin importar hasta dónde conduzcan las investigaciones. Porque Gutierritos podrá esconderse detrás de sus desplantes y amenazas, pero no puede borrar el historial de abusos y señalamientos que lo persigue. El apodo de Gutierritos le queda muy bien. Lo que tiene de diminutivo su apellido, lo tienen de enormes los excesos que lo persiguen.

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Nota del editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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Opinión Guadalupe Taddei Zavala Claudia Sheinbaum INE

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