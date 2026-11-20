Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que desde 2015 ha promovido la recuperación del salario mínimo, entregó hace unos días a las autoridades una propuesta con dos partes: 1) continuar la recuperación temporal, gradual, cuidadosa y diferenciada del salario mínimo general (SMG) y 2) pedir a otras dependencias y entidades realizar acciones complementarias, que contribuyan a mejorar las remuneraciones. Entre estas acciones, la más urgente le toca al gobierno poner de su parte y eliminar las deducciones de impuestos sobre los salarios más bajos.
Salario mínimo general 2027: 345 pesos ¿y qué más?
Nuestra propuesta presenta evidencia de que la recuperación del SMG ha tenido efectos positivos: 1) reducción de la pobreza laboral de 43% en 2016 a 31% en 2026; 2) reducción de la pobreza multidimensional, causada en su mayor parte por el aumento del ingreso por trabajo de quienes menos ganan; y 3) incremento razonable en el ingreso laboral de la población ocupada, así como en los salarios promedio y mediano registrados en el IMSS, en un periodo de 10 años: de 2017 a 2026.
También ofrece datos para demostrar la ausencia de efectos negativos: nulo efecto inflacionario, nulo efecto "faro" que distorsione el conjunto de los salarios y nulo efecto sobre la informalidad.
Muestra también que continuar la recuperación es necesaria, pues: 1) el SMG 2026 aún no cubre el umbral de pobreza "familiar", es decir, el costo de 2 canastas básicas; 2) todavía 31% de la población carece de ingreso laboral suficiente para comprar la canasta alimentaria; y 3) el SM en México sigue siendo el más bajo de la OCDE y de muchos países latinoamericanos.
Demuestra que la recuperación del SMG es posible porque: 1) los salarios del personal operativo —donde se ubican quienes ganan SM— representan el 6.4% del costo total, según los datos reportados por más de 5 millones de unidades económicas en los Censos Económicos; 2) hay margen entre el costo del conjunto de las remuneraciones —respecto a la producción y el valor agregado generado; 3) en los últimos 10 años aumentó más el valor agregado producido que las remuneraciones; 4) el SMG representa el 48% del salario promedio en trabajos formales; y 5) la participación del conjunto de las remuneraciones en el PIB es de las más bajas del mundo.
La primera parte de nuestra propuesta es un SMG 2027 de 345 pesos al día. Se trata de continuar la recuperación como medida temporal que culmina en 2030, al lograr la meta de un SM equivalente a 2.5 canastas básicas (CB). A partir de 2031, el SM ya no debe subir, al menos por unos años: bastará con que no pierda valor.
La recuperación debe ser gradual: para llegar en 2030 a 2.5 CB faltan 0.55 puntos de CB, pues el SMG 2026 equivale a 1.95 CB. Dividiendo entre los cuatro ajustes próximos (2027, 2028, 2029 y 2030), corresponde en 2027 un SMG equivalente a 2.09 CB, esto es, 345 pesos diarios, 10,350 pesos al mes.
La recuperación debe ser cuidadosa: debe aplicar los dos componentes de la "fórmula" que hasta ahora ha dado resultado —un porcentaje de ajuste equivalente a la inflación (estimada en 3.7%) y lo restante con el "monto independiente de recuperación" (MIR) en pesos— hasta completar los 345 pesos diarios.
Finalmente y muy importante: diferenciada. El salario mínimo en la frontera (SMF) no requiere aumentar más. Alcanzó la meta de 2.5 CB desde 2024 y ya se pasó. Los próximos años solo le corresponde el porcentaje de ajuste por inflación: 3.7% en 2027.
La segunda parte subraya que no todo puede recaer en el SM. Otras dependencias y entidades deben tomar acciones complementarias para mejorar la productividad, reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo digno.
Conoce más:
La acción más urgente le toca al gobierno. No se vale que cada año anuncie cuánto más deben pagar las empresas y no ponga algo de su parte. Por eso urge eliminar las deducciones a los salarios más bajos: hoy el SM está exento de retenciones por ley, pero quien gana un peso más (o un peso menos), se le retienen 370 pesos al mes. Además también urge hacer deducibles al 100% las prestaciones y eliminar los impuestos sobre nómina que aplican los gobiernos estatales. Cada peso extra que paguen las empresas debe llegar íntegro al bolsillo de las y los trabajadores.
Finalmente, aunque ya no hay espacio para desarrollarlas, se requieren otras acciones de otras entidades gubernamentales así como de otros actores. Como en la pirinola, esta vez "todos ponen
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*Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.