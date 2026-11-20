Nuestra propuesta presenta evidencia de que la recuperación del SMG ha tenido efectos positivos: 1) reducción de la pobreza laboral de 43% en 2016 a 31% en 2026; 2) reducción de la pobreza multidimensional, causada en su mayor parte por el aumento del ingreso por trabajo de quienes menos ganan; y 3) incremento razonable en el ingreso laboral de la población ocupada, así como en los salarios promedio y mediano registrados en el IMSS, en un periodo de 10 años: de 2017 a 2026.

También ofrece datos para demostrar la ausencia de efectos negativos: nulo efecto inflacionario, nulo efecto "faro" que distorsione el conjunto de los salarios y nulo efecto sobre la informalidad.

Muestra también que continuar la recuperación es necesaria, pues: 1) el SMG 2026 aún no cubre el umbral de pobreza "familiar", es decir, el costo de 2 canastas básicas; 2) todavía 31% de la población carece de ingreso laboral suficiente para comprar la canasta alimentaria; y 3) el SM en México sigue siendo el más bajo de la OCDE y de muchos países latinoamericanos.

Demuestra que la recuperación del SMG es posible porque: 1) los salarios del personal operativo —donde se ubican quienes ganan SM— representan el 6.4% del costo total, según los datos reportados por más de 5 millones de unidades económicas en los Censos Económicos; 2) hay margen entre el costo del conjunto de las remuneraciones —respecto a la producción y el valor agregado generado; 3) en los últimos 10 años aumentó más el valor agregado producido que las remuneraciones; 4) el SMG representa el 48% del salario promedio en trabajos formales; y 5) la participación del conjunto de las remuneraciones en el PIB es de las más bajas del mundo.

La primera parte de nuestra propuesta es un SMG 2027 de 345 pesos al día. Se trata de continuar la recuperación como medida temporal que culmina en 2030, al lograr la meta de un SM equivalente a 2.5 canastas básicas (CB). A partir de 2031, el SM ya no debe subir, al menos por unos años: bastará con que no pierda valor.

La recuperación debe ser gradual: para llegar en 2030 a 2.5 CB faltan 0.55 puntos de CB, pues el SMG 2026 equivale a 1.95 CB. Dividiendo entre los cuatro ajustes próximos (2027, 2028, 2029 y 2030), corresponde en 2027 un SMG equivalente a 2.09 CB, esto es, 345 pesos diarios, 10,350 pesos al mes.