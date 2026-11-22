De acuerdo con el medio estadounidense, aunque la operación se ejecutó alrededor de las 16:00 horas del viernes 20 de noviembre, fue resultado de varias semanas de colaboración entre el Ejército mexicano y funcionarios de inteligencia estadounidenses.

“Durante esas semanas de colaboración discreta, señalaron los funcionarios, las autoridades mexicanas proporcionaron a sus homólogos estadounidenses información de inteligencia que ayudó a localizar a Meza Flores y a sus familiares”, menciona el medio.

El diario explica que, a petición del gobierno mexicano, las autoridades estadounidenses realizaron vuelos de reconocimiento con drones sobre la zona donde se creía que se encontraba Meza Flores.

A partir de las imágenes captadas por las aeronaves, analistas militares mexicanos reconstruyeron sus rutinas diarias y monitorearon sus movimientos mediante transmisiones de video en tiempo real.

Además, las autoridades interceptaron comunicaciones telefónicas que mantenía con su madre, esposa y hermana. Gracias a la información, los investigadores pudieron identificar fiestas y reuniones a las que Meza Flores tenía previsto asistir, según funcionarios consultados por el medio estadounidense.

Con los datos obtenidos mediante la interceptación de llamadas, la vigilancia con drones y el monitoreo de comunicaciones por radio, las fuerzas especiales mexicanas lograron rastrearlo hasta una vivienda en Guasave el pasado viernes.

Los investigadores consideraron que ese lugar ofrecía condiciones para intervenir con un “riesgo limitado de daños colaterales”.

The New York Times también señala que los analistas lograron identificar a Meza Flores dentro de la vivienda por su voz, complexión física y forma de caminar.