Árbitro corrupto

Lo que ha venido sucediendo en el gobierno también ocurre en el Instituto, quienes llegaron prometiendo honestidad y austeridad terminaron envueltos en escándalos mucho más graves que aquellos que denunciaban.

Las investigaciones sobre la red de proveedores vinculada con José Alfredo Hernández Casillas ya involucran contratos por 514 millones de pesos. Tan solo TOL Producciones obtuvo más de 300 millones de pesos del INE durante 2025, mientras Corporativo Zeg recibió otros 184 millones, pese a tener apenas cinco empleados registrados.

Esta última habría triangulado 167 millones de pesos con otras compañías. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas relacionadas con esta red, bajo sospecha de simular competencia en licitaciones y realizar operaciones con factureras.



La relación entre Taddei y Hernández Casillas rebasa ampliamente los negocios institucionales. Fotografías y videos los muestran conviviendo en reuniones privadas, celebraciones y festejos patrios. Incluso, el empresario aparece acompañando a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del INE, durante un viaje a París, donde disfrutan de una suite del exclusivo hotel Le Meurice, cuyo costo puede alcanzar los 200 mil pesos por noche.

La cercanía personal no constituye por sí misma un delito, pero resulta difícil justificar semejante familiaridad entre quien preside una institución pública y uno de sus principales contratistas.