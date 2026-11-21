Elogia DEA a autoridades mexicanas

En una publicación en sus redes sociales, el director de la DEA aseguró que la facción de El Chapo Isidro “había usado violencia extrema y armas de destrucción masiva para traficar drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia las comunidades de América”.

Además, Cole destacó que el Cártel de Guasave también impactó miles de vidas en México y provocó guerras entre facciones con víctimas colaterales.

“Durante décadas, esta organización ha alimentado derramamientos de sangre e inestabilidad en México mientras traficaba drogas mortales, representando una amenaza significativa para las vidas y las comunidades”, fueron las palabras que utilizó.

The capture of Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro,” leader of the Beltrán Leyva-affiliated Meza-Flores drug trafficking organization, represents a significant victory against one of Mexico’s most violent criminal networks. For decades, this organization has fueled bloodshed and instability in Mexico while trafficking deadly drugs, including fentanyl, into the United States, posing a significant threat to American lives and communities. #DEA commends Mexican authorities for this decisive operation and remains committed to dismantling the violent criminal organizations responsible for trafficking deadly drugs into our country. @TheJusticeDept @DEATerryCole @HSTaskForce — DEA HQ (@DEAHQ) November 21, 2026



La DEA elogió a las autoridades mexicanas por esta operación que dijo fue “decisiva” y aseguró que sigue comprometida para desmantelar otras organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas a su país.

Además, afirmó que esta operación pone de relieve la importancia del intercambio de inteligencia para identificar y atacar a “peligrosos líderes de cárteles".

Embajador de EU llama “valientes” a las fuerzas de seguridad

Por otro lado, el Embajador Ronald Johnson reconoció, en las redes sociales de la Embajada, a las fuerzas de seguridad de México “por su valentía y profesionalismo”.

Asimismo, destacó el intercambio de información estratégica de inteligencia entre Estados Unidos y México y subrayó que esto fue clave para hacer posible la operación y los resultados exitosos.